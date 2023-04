Circulation : Bison Futé prévoit un week-end chargé sur les routes pour Pâques

Bison Futé prévoit un week-end chargé sur les routes de France pour les fêtes de Pâques, puisque ce week-end marque également le début des vacances scolaires pour la zone A. "La circulation sera donc dense dans toutes les régions", prévient Bison Futé dans un communiqué ce mercredi.

ⓘ Publicité

La journée de vendredi sera classée orange au niveau national et rouge en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Celle de samedi en orange au niveau national et en rouge dans l'Ouest et le Nord, toujours dans le sens des départs. Dimanche, la circulation sera fluide. Dans le sens des retours, la journée du lundi 10 avril sera particulièrement chargée, classée en rouge en Île-de-France, dans l'Ouest et le Nord.

Les prévisions pour vendredi

Dans le détail, dès ce vendredi 7 avril, Bison Futé attend de nombreux bouchons pour quitter les grandes métropoles. La circulation sera particulièrement difficile sur l’autoroute A7 en direction du sud. En Île-de-France, des difficultés supplémentaires pourraient apparaître dès la fin de matinée sur les autoroutes A6b et les rocades qui rejoignent les autoroutes A6 et A10. La circulation restera très dense dans le sens des départs jusqu’en milieu de soirée.

Les prévisions pour samedi

Ce samedi 8 avril, les difficultés dans le sens des départs commenceront dès la matinée et s’étaleront jusqu’à la fin de l’après-midi. Elles concerneront l’ensemble des grands axes du territoire. La circulation sera particulièrement difficile sur l’A13 entre Paris et Rouen ainsi qu’au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult sur l’A10. L’autoroute A7 sera également très encombrée.

Les prévisions pour lundi

Lundi 10 avril, dans le sens des retours, les difficultés débuteront en fin de matinée au plus près des zones côtières du pays et se rapprocheront petit à petit des grandes métropoles. Les difficultés devraient perdurer jusqu’à tard dans la soirée aux abords des grandes métropoles, en particulier à l’entrée de Paris et de Lyon.