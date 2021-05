Les "coronapistes" sur les boulevards de Bordeaux bientôt pérennisées

Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, le maire de Bègles Clément Rossignol-Puech et le directeur général de Kéolis à Bordeaux Pierrick Poirier, sur les boulevards de Bordeaux, le 5 mai 2021

Les "coronapistes", tracées en mai 2020 sur les boulevards à Bordeaux, vont être pérennisées. C'est la décision prise par Bordeaux Métropole, en accord avec la mairie de Bordeaux, après l'expérimentation de ces couloirs réservés aux bus et aux vélos à la sortie du premier confinement. L'opération, qui va coûter 300.000 euros, consiste à remplacer la peinture jaune, réservée aux tracés temporaires, par de la peinture blanche. 15,4 kilomètres de boulevard seront concernés d'ici fin mai 2021.

Pour les pouvoirs publics, la pérennisation de ces couloirs bus/vélos a plusieurs objectifs. Elle doit d'abord permettre de renforcer la présence des cyclistes sur les boulevards, alors que leur nombre y a déjà augmenté de 20% depuis les premiers tracés des "coronapistes". Le deuxième objectif est d'améliorer l'offre de transports et en particulier les temps de trajet des bus. La liane 9, troisième ligne du réseau TBM en termes de fréquentation avec ses cinq millions de passagers annuels, a par exemple réduit ses temps de trajet "de sept minutes sur un aller retour", selon Pierrick Poirier, le directeur général de Keolis Bordeaux Métropole. Jusqu'ici, la liane 9 mettait "35 minutes en heure creuse à aller d'un terminus à l'autre, contre 66 minutes en heure de pointe", précise-t-il. À termes, l'entreprise Keolis espère atteindre une réduction du temps de trajet de 10 minutes.

En renforçant la présence des vélos et en améliorant l'offre de transports sur les boulevards, Bordeaux Métropole et la mairie de Bordeaux espèrent également amoindrir le trafic routier sur cet axe très fréquenté. "Il faut pacifier ces boulevards, qui sont une véritable autoroute urbaine", affirme le maire de Bordeaux Pierre Hurmic. Et depuis l'arrivée des "coronapistes" en mai 2020, "la pollution de l'air y a diminué de 13% à certains endroits", assure-t-il.

L'ensemble des boulevards devrait être équipé en couloir bus/vélos d'ici 2024, année de livraison prévue du pont Simone Veil.