Circulation : ce samedi classé noir par Bison Futé dans le sens des départs, les prévisions pour ce week-end

Il faudra sans doute prendre son mal en patience ce week-end si vous partez en vacances : la circulation s'annonce extrêmement dense. Bison Futé hisse son drapeau rouge vendredi sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la journée sera classée verte au niveau national et orange sur le pourtour méditerranéen.

Bison Futé voit noir samedi dans le sens des départs et orange dans le sens des retours dans tout le pays. Dimanche, la journée sera classée orange dans le sens des départs et verte dans le sens des retours. Les routes seront également chargées lundi, à tel point que Bison Futé hisse son drapeau orange au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Le retour à la normale est attendu mardi.

Quittez les grandes métropoles le plus tôt possible vendredi et samedi

Dans le détail, voici les conseils de Bison futé pour la journée de vendredi :

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h ;

évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 12h à 19h ;

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 16h ;

évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 12h à 21h ;

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 21h ;

accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) : fort trafic, circulation très difficile entre 12h et 17h.

Dans le sens des retours

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon de Provence, de 12h à 14h et entre Orange et Lyon, de 17h à 19h ;

évitez l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 18h à 20h ;

évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier de 20h à 22h ;

accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic saturé de 16h à 18h.

Journée de vendredi classée rouge dans le sens des départs - Bison Futé

Pour la journée de samedi :

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 13h ;

évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Bordeaux entre 7h et 19h ;

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 5h à 18h ;

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 8h à 17h ;

évitez l’autoroute A71, à hauteur de Clermont-Ferrand, de 8h à 10h ;

évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 8h à 15h ;

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 13h ;

évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 11h à 13h ;

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 7h à 19h ;

évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 17h ;

évitez la N165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 20h ;

accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic saturé de 11h à 16h.

Dans le sens des retours

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 9h à 18h ;

évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 9h à 17h ;

évitez l’autoroute A75, entre Montpellier et Clermont-Ferrand, de 5h à 9h ;

accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic saturé de 12h à 22h.

Samedi noir dans le sens des départs - Bison Futé

Dimanche et lundi chargés

La journée de dimanche est classée orange dans les sens des départs, Bison Futé prodigue quelques conseils pour éviter les embouteillages :

quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 8h ;

évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours de 7h à 12h et à hauteur de Bordeaux, de 17h à 20h ;

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 13h à 19h ;

évitez l’autoroute A71, à hauteur de Clermont-Ferrand, de 11h à 17h ;

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 8h à 14h ;

accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic dense de 10h à 17h.

Dimanche orange dans le sens des départs - Bison Futé

Les conseils pour la journée de lundi, toujours chargée :

évitez l’autoroute A10, en Île-de-France de 10h à 14h et à hauteur de Bordeaux, de 15h à 19h ;

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 18h ;

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et l’Espagne, de 11h à 15h ;

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 12h à 16h ;

accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic saturé de 12h à 16h.