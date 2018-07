Sur les routes, ce samedi est classé rouge dans le sens des départs. Un week-end de chassé croisé qui oblige les parents à rivaliser d'invention pour occuper les petits et les ados. Et non, il n'y a pas que les écrans qui marchent!

Chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens oblige, ça s'annonce très chaud ce week-end sur les routes. Au sens figuré comme au sens propre avec un samedi caniculaire classé rouge dans le sens des départs. Les perturbations commencent dès vendredi soir et des bouchons devraient se former samedi à partir de quatre heures du matin. De longues heures en voiture pendant lesquelles il faut occuper les enfants. Et non il n'y a pas que la tablette ou le smartphone, la preuve ci-dessous.

Avoir la bonne playlist et revoir ses principes

800 kilomètres à parcourir entre la côte normande et les Cévennes, trois enfants en bas âge à l'arrière. Pour son équipée fantastique en famille, Héloïse la maman conductrice a un sortilège : "la pochette avec tous les disques, les histoires, les collectors". L'album préféré des enfants c'est Henri Des, et peut importe les goûts musicaux d’Héloïse, "ça me va, on a la paix!". Pour être tranquille, la mère de famille a aussi revu certains principes, "les bonbons en temps normal c'est non, sauf en voyage. Les repas, il n'y a pas d'heure. Les siestes...Il n'y en a pas".

Mixer jeux sur papier et écrans

Et les adolescents? Que font-ils pour s'occuper? "J'écoute de la musique avec le téléphone, je fais des jeux", décrit Justine sous le regard mi amusée-mi dépitée d'Amélie sa maman, "avec les petits on essaient de faire des jeux écrits, de les faire lire un peu quand même. Mais c'est vrai que c'est surtout tablette et téléphone, la génération 2018 quoi". Au moins, il n'y a pas de tentions dans la voiture "sauf quand son père ne veut pas lui laisser assez de place pour ses jambes", précise Amélie.

En profiter pour discuter, débriefer l'année avec les ados

Il y a des parents plus téméraires, qui ont l'ambition de faire parler leurs ados. "Les voyages c'est l'occasion de se retrouver en famille, de discuter, d'échanger sur ce qui s'est passé pendant l'année, des projets à venir, des amis". Des conversations "légères" précise ce pédopsychiatre, ce qui signifie, notamment, "parler du bac avec ma fille qui sera en terminale l'année prochaine". "Ça fuse" se félicite Edgar qui va devoir conduire sur près de 700 kilomètres entre Caen et le Haut Jura.