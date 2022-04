Des ralentissements sur les routes du Loiret en ce long week-end de Pâques

On attend du monde sur les routes du Loiret en ce week-end de Pâques. Bison Futé voit rouge dans le sens des départs ce vendredi et ce samedi, dans le département. Des ralentissements sont aussi à prévoir lundi dans le sens des retours.

Il va peut-être falloir prendre votre mal en patience ce week-end sur les routes du Loiret. On attend de nombreux automobilistes dès ce vendredi, jour de départ pour le long week-end de Pâques. Bison Futé voit rouge. L'A10 et l'A71 sont particulièrement concernées.

L'axe Orléans-Poitiers à éviter ce vendredi après-midi

Bison Futé vous conseille d'éviter si possible l'autoroute A10 entre Orléans et Poitiers entre 16h et 20h ce vendredi 15 avril. La circulation sur l'axe entre Orléans et Paris devrait également être compliquée.

Le Loiret reste classé en rouge dans le sens des départs samedi. Dimanche, c'est vert, comme dans tous le reste de la France.

Enfin, lundi, cela devrait à nouveau ralentir, cette fois dans le sens des retours. Bison Futé voit orange, et conseille d'éviter l'A10 entre Bordeaux et Orléans de 16h à 21h.