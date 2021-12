Circulation compliquée par la neige dans les cols vosgiens

Soyez prudents si vous prenez le volant ce jeudi sur le massif vosgien. Le massif a connu ce jeudi matin d'importantes chutes de neige avec des conséquences importantes sur les routes notamment entre les Vosges et l'Alsace.

Dans le détail, les cols de la Schlucht et du Bonhomme sont interdits aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, la route étant difficilement praticable. La région est en vigilance jaune pour un risque de neige et verglas.

Vous pouvez suivre l'évolution des conditions de circulation sur cette carte mise à jour régulièrement.