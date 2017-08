Circulation de nouveau normale sur pont de Port-Boulet près de Chinon

La circulation était interdite aux camions depuis le 5 juin, et en alternance pour les voitures afin d'effectuer des travaux d'étanchéité. Des travaux qui s'achèvent ce vendredi 1er septembre.

Depuis le 5 juin dernier, des travaux d'étanchéité et la réalisation de nouveaux enrobés étaient réalisés sur le pont de Port-Boulet, qui dessert la centrale d'Avoine. Ils provoquaient des perturbations et de forts ralentissements sur la route départementale 749 depuis Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire). Plus de 10.000 véhicules par jour, dont 12 % de poids lourds, empruntent cette route départementale tout près de l'autoroute A85 située à deux pas de la centrale nucléaire de Chinon.

Ces travaux vont s'achever ce vendredi. Depuis mercredi matin, les dispositifs de balisage lourd en axe et d’alternat par feux sont déposés, permettant le retour à une circulation normale dans les 2 sens. Cependant quelques travaux de finition sont en cours jusqu’au 1er septembre sous alternats manuels.

Par ailleurs, la semaine prochaine, des travaux correctifs sur enrobés (dans le sens Avoine – Bourgueil) seront réalisés le mardi 5 septembre entre 09h30 et 16h30 (fin prévue pour 13h00) sous alternat manuel.