Dimanche noir sur l'A7 : à 19h00, le temps de parcours entre Orange et Lyon diminue

Peut-être le bout du tunnel de ce dimanche classé noir par Bison futé pour les automobilistes de l'A7. Plus que 42 km de ralentissements entre Marseille et Lyon . A 19h00 encore de nombreux bouchons et de forts ralentissements sur l'autoroute A7 toujours sur les secteurs de Pierrelatte jusqu'à Montélimar-sud puis Montélimar-nord jusqu'à Loriol-sur-Drôme. Mais le trafic semble se fluidifier entre Livron-sur-Drôme et Valence sud et le temps de parcours diminue.

Le dernier point de Vinci de 19h00 annonce un temps de trajet de 3h25 au lieu d'une heure et demi pour relier Orange dans le Vaucluse à Lyon. Il dépassait les quatre heures à 17h00. Le trafic va rester chargé jusque tard ce dimanche soir minuit.

Vinci-autoroutes prévoyait 130 000 voitures dont 90 000 rien que dans le sens des retours. C'est le double d'une circulation normale. Pour essayer de fluidifier tout ça, la vitesse est abaissée à 110 km/h sur toute l'A7 au lieu de 130, sens sud-nord.