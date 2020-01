Circulation des bus perturbée à Reims : des sous-traitants de Transdev sont en grève

Reims, France

Devant le dépôt de bus ce mardi à Bezannes, des drapeaux de la CGT, une sono, un barbecue et une poignée de manifestants. Sur les 34 chauffeurs des Courriers de l'Aube basés à Reims, 15 sont en grève. Habituellement, ce sont eux qui conduisent sur les lignes de bus 13, 14, 15, 16, 17, 18, la ligne Noctambus et les lignes 30 et 40 le soir.

Les Courriers de l'Aube est une entreprise sous-traitante de Transdev, qui exploite le réseau de bus et de trams à Reims. Seulement, selon Larbi et Mohammed, tous les deux délégués syndicaux CGT, les chauffeurs touchent 400 euros de moins par mois qu'un chauffeur Citura. "Et puis on travaille 6 jours sur 7, avec des amplitudes de 12-13h de travail par jour. On n'a qu'un seul week-end de repos sur 5 ou 6. On ne voit plus nos familles. Ce n'est plus possible ! ". Toujours d'après eux, un accord signé en septembre par la CFDT et la CFTC, leur aurait également fait perdre 6 RTT et des paniers repas : "Si on chiffre tout, on a perdu 2000 euros par an", précise Larbi.

Les Courriers de l'Aube emploie 160 personnes au total, dans 8 dépôts dont celui de Reims. Ce mardi, le syndicat CGT comptait 50 grévistes dans les 8 dépôts. Les chauffeurs ont prévu de reprendre le travail ce mercredi, mais de se remettre en grève jeudi et vendredi.