Circulation des trains interrompue entre Montpellier, Toulouse et Perpignan

Suite aux intempéries qui ont frappé le Languedoc-Roussillon, la SNCF indique ce mercredi matin que les trains ne circuleront plus sur les lignes Montpellier-Toulouse, Montpellier-Perpignan, et Toulouse-Perpignan avant 18h. Cela concerne les TER, mais aussi les Intercités et des TGV.

Les trains ne circulent plus ce mercredi matin entre Montpellier et Toulouse.

Occitanie, France

Les fortes précipitions qui ont touché l'Hérault et les Pyrénées-Orientales dans la nuit de mardi à mercredi ont inondé les gares de Béziers et de Salses plus particulièrement. Tôt ce matin, la circulation ferroviaire a été stoppée entre Narbonne et Béziers avant d'être totalement interrompue à 09h45 sur tout l'axe Montpellier-Toulouse, puis vers 10h30 sur le triangle Toulouse / Perpignan / Montpellier.

Les trains régionaux ne circulent donc plus sur ces lignes qui traversent notamment Sète, Béziers, Narbonne, Carcassonne ou encore Villefranche-de-Lauragais, mais aussi la grande ligne Intercités Bordeaux / Toulouse / Marseille, ainsi que les TGV Lyon / Toulouse ou Paris / Perpignan.