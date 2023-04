Circulation des trains perturbée en gare de Besançon-Viotte ce samedi

Avis aux voyageurs de passage par la capitale comtoise le week-end des 22 et 23 avril : la circulation des trains sera fortement altérée ce samedi en gare de Besançon-Viotte sur les lignes vers Belfort, Morteau et Besançon-TGV. D’importants travaux de rénovation du réseau ferré entraîneront une coupure du trafic ferroviaire entre la gare du centre-ville bisontin et les gares de Clerval, Besançon-TGV et Besançon-Mouillère.

Des navettes mises en place pour Belfort

Pour maintenir une partie du service, des autocars de substitution seront affrétés entre Besançon-Viotte et Belfort, en passant par la gare de Clerval. Le nombre de places étant limité, la SNCF recommande aux voyageurs d’anticiper leur trajet et de s’assurer des horaires sur le site TER-Bourgogne-Franche-Comté , sur l’application ou en gare.

En revanche, aucune navette n’est prévue entre les gares de Viotte et de Besançon-TGV et Besançon-Mouillère. Le réseau fonctionnera à nouveau normalement à partir de ce dimanche 23 avril.

De futures interruptions à prévoir

Toujours en raison des travaux sur le réseau, d’autres coupures de circulation sont d’ores et déjà annoncées par la SNCF : aucun train ne relira Besançon-Viotte aux gares de Besançon-TGV, Besançon-Mouillère et Clerval les week-ends des 6-7 mai, 27-28 mai ainsi que le dimanche 4 juin.