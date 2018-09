Circulation des trains perturbée entre Cherbourg et Paris pour quatre week-end consécutifs

Par Jacqueline Fardel, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et France Bleu Cotentin

Dès ce samedi 15 septembre 2018, il faudra compter avec un trajet rallongé de plus d'une heure et une partie du parcours à faire en bus entre Mantes-la-Jolie et Evreux. Des perturbations qui vont durer pendant quatre week-end consécutifs, jusqu'à 7 octobre