Circulation des trains totalement interrompue entre Metz et Forbach

Lemud, France

Une femme a été percutée par un TER ce jeudi matin peu avant 7h sur la commune de Lemud, entre Metz et Remilly. On ne sait pas encore s’il s’agit d’un suicide ou d’un accident. Les pompiers et la police sont sur place. La circulation des trains est complètement interrompue entre Metz et Forbach. Il n’y a pas de bus de substitution. Cet accident perturbe aussi légèrement le trafic ferroviaire Metz-Strasbourg et Metz-Sarreguemines.