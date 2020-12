Circulation difficile dans le secteur de la Salvetat sur Agout

Les services des routes du Département de l'Hérault sont à pied d'oeuvre depuis le milieu d'après midi dans le secteur de la Salvetat sur Agout, pour déneiger et saler les routes .

Il est tombé près de 20 centimètres en quelques heures. Avec le froid et le vent, des débuts de congères apparaissent sur les routes RD 53, RD 150e1 et RD 169. Des chutes de branches et même d'arbres sont également signalées sur ces axes .

Ce qui rend la circulation très difficile et même dangereuse avec la nuit .

Les équipes interviennent jusqu' à 20 heures et reprendront leur travail ce mardi dès 5 heures du matin.