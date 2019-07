Circulation : du rouge et du orange sur les routes pour un nouveau week-end de départ en vacances

Le départ en vacances est souvent synonyme d'embouteillages sur les routes. Pour ce deuxième week-end de juillet, Bison Futé voit orange vendredi dans le sens des départs, et même rouge en Île-de-France. Samedi, ce sera orange dans les deux sens. Prudence et calme seront les bienvenus.

Les journées de vendredi et samedi sont classées orange par Bison Futé.

La circulation sera difficile ce week-end sur les routes françaises. Pour une nouvelle vague de départs en vacances, la journée de vendredi est classée orange dans ce sens, et même rouge en Île-de-France. Bison Futé prévoit également du orange dans les deux sens pour samedi.

Il est conseillé de quitter les grandes métropoles avant 9 heures.

Circulation dense en direction du Sud et des côtes

C'est sur les grands axes pour rejoindre le Sud et les côtes françaises que la circulation sera la plus dense. Vendredi cependant, les routes sont en vert sur le sens des retours.

Samedi, les deux sens sont concernés par le classement orange de Bison Fûté. Les automobilistes prendront la route de la matinée jusqu'au milieu de l'après-midi selon les estimations.

Rouge en Île-de-France

L'Île-de-France est particulièrement touchée par les embouteillages. Bison Futé a classé rouge la journée de vendredi. Il est donc conseillé de quitter ou traverser la région avant 7 heures ou après 20 heures

Ce sera plus calme ce dimanche dans une grande partie de l'Hexagone. Seules les régions Bourgogne-Franche Comté et Auvergne-Rhône-Alpes restent en orange. Il est d'ailleurs recommandé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange.

Attention, dans l'est de la France, les étapes du Tour de France pourraient également provoquer des difficultés de circulation autour des tracés des étapes.

