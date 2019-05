Circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : beaucoup de travaux dans les transports en commun

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France samedi et dimanche? Pour éviter les principaux points noirs le Pôle mobilité de France Bleu Paris vous donne la liste des grandes difficultés à prévoir.

Paris, Île-de-France, France

Pas toujours simple de circuler à Paris et en Ile-de-France le week-end. Pour vous aider, Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs à éviter le 18 et le 19 mai 2019.

Dans les transports en commun

Le métro

Ligne 3, 7 et 8

A cause de travaux de rénovation de la gare d'Auber, le couloir de correspondance entre la gare Auber et la station Opéra est fermé à partir du 15 avril pour une durée de 2 ans.

Ligne 4

A cause de travaux d'automatisation, le trafic est interrompu sur la ligne entière: Les dimanches matin, de prise de service jusqu'à 10h00, du dimanche 13 janvier au dimanche 28 juillet 2019 inclus (sauf les dimanches 21 avril et 14 juillet).

Ligne 5

A cause de travaux de rénovation, la station Bréguet-Sabin est fermée du jeudi 2 mai au dimanche 30 juin inclus.

Ligne 11

A cause de travaux de prolongement de la ligne, les quais de la station Châtelet sont fermés du lundi 18 mars au lundi 16 décembre inclus.

Plusieurs lignes de RER et de Transilien sont en travaux ce week-end

RER C

Samedi et dimanche le trafic est interrompu entre Invalides et Saint-Quentin et entre Invalides et Versailles Château Rive Gauche. Les lignes de bus régulières 169, 171, 34 sont renforcées.

Dimanche, à partir de 22h30, il n’y a pas de train entre Paris Austerlitz et Dourdan. Un service de bus de remplacement est mis en place.

Dimanche, à partir de 23h30, pas de circulation non plus entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d’Étampes. Un service de bus de remplacement est mis en place.

RER D

Samedi, à partir de 22h30, aucun train ne roule entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Ris-Orangis, et Corbeil-Essonnes via Évry Courcouronnes et Malesherbes. Un service de bus de remplacement est mis en place.

Ligne H : samedi, à partir de 22h15, le trafic est interrompu entre Ermont Eaubonne et Persan Beaumont. Un bus de remplacement dessert les gares intermédiaires, sauf celle de Ermont Halte.

Ligne L : samedi et dimanche, prévoir un train sur deux entre Paris Saint-Lazare et Nanterre Université, dans les deux sens.

Ligne N : entre Plaisir Grignon et Paris-Montparnasse, les horaires, les arrêts et le temps de trajet des trains sont modifiés à partir de 23 heures.

Les tram

La circulation du tramway T1 est interrompue partir de 22h, entre la station Mairie de Villeneuve-la- Garenne et le terminus Asnières Gennevilliers - Les Courtilles, du 19 mai au 23 mai inclus. Des bus de remplacement seront mis en place dès 21h.

Sur les routes

Sur l'A4, samedi et dimanche, entre 21h et 6h, en allant vers Paris, la circulation est interrompue de la bretelle de sortie Saint-Maur à Joinville.

Sur la N1, samedi, entre 21h et 6 h, en allant vers Paris, l’axe est coupé entre Maffliers et Nerville-la-Forêt.

Sur la N7, dimanche, de 21h à 6h, la circulation est interrompue entre Athis-Mons et Paray Vieille-Poste (tunnel d’Orly).

Les manifestations

Gilets jaunes

Plusieurs appels à se rassembler circulent pour des défilés dans Paris.

Un rendez-vous a été fixé à La Défense à 11h30 à la Tour Total Coupole, pour un défilé qui aura lieu jusqu'au Sacré Coeur. Les manifestants passeront par le Pont de Courbevoie, la Porte de Champerret, la place d'Estienne d'Orves, Cadet, rue La Fayette, le boulevard Magenta, Barbès, la rue de Clignancourt et la rue Muller.

Football au Parc des Princes

Le PSG affronte Dijon à 21h00. Le secteur est à éviter en voiture.