Circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : attention avec les festivités du 14 juillet

Voici les points noirs à éviter ce week-end du 13 et 14 juillet 2019 sur les routes et dans les transports en commun franciliens et parisiens.

La circulation va être difficile le 14 juillet dans Paris en raison du défilé puis des festivités du 14 juillet, beaucoup de rues seront bloquées, pensez à prendre vos précautions.

Festivités 14 juillet

Premier quartier à éviter au volant : celui des Champs-Elysées. Sont particulièrement concernés le Rond-point des Champs-Elysées et la célèbre avenue du même nom, jusqu’à la place de la Concorde.

Comme toujours, le stationnement dans ce secteur et certaines rues adjacentes commencera d'ailleurs à être interdit dès 15h vendredi 12 juillet.

En raison de la cérémonie gouvernementale entre la place de l'Etoile et la place de la Concorde, certaines stations et gares seront fermées au public.

Dès prise de service : Tuileries métro Ligne 1 / Concorde métro Ligne 1, 8, 12 / Champs-Elysées Clemenceau métro Ligne 1, 13 / Charles de Gaulle - Etoile métro Ligne 1, 2, 6 et RER A

A partir de 6h30 : Franklin D. Roosevelt métro ligne 1, 9 / George V métro Ligne 1

En raison du spectacle pyrotechnique, certaines stations et gares seront fermées au public.

A partir de 17h00 : Trocadéro métro Ligne 6, 9 / Boissière métro Ligne 6.

A partir de 19h00 : Champs de Mars - Tour Eiffel RER C

Gilets Jaunes 13 et 14 juillet

Le samedi 13 juillet les GJ comptent se rassembler dès 9h Place Stalingrad, départ vers 11h30, en direction de Pl. Mazas

Trajet résumé: Stalingrad > République > Nation > Quai de la Rapée

Le dimanche 14 juillet, de nombreux appels Facebook circulent pour un rassemblement Gilets jaunes le 14 juillet aux Champs Élysées. Pour l'instant aucun rendez-vous précis.

Départs en vacances

Samedi ORANGE

Bison Futé classe la journée de samedi en orange partout en France dans le sens des départs ET dans le sens des retours. Samedi 13 juillet, dans le sens des départs, les difficultés de circulation seront importantes sur l’ensemble des grands itinéraires du pays. Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu d’après-midi.

Dans le sens des retours, de nombreux déplacements sont attendus sur l’ensemble du pays.

Dimanche VERT ET ORANGE

Dimanche 14 juillet, la journée est classée verte au niveau national dans le sens des départs mais orange sur la moitié Est de la France hormis l’arc Méditerranéen. Dans le sens des retours c’est vert partout en France.

Dans le sens des départs, de nombreux déplacements sont attendus, particulièrement en région Bourgogne-Franche Comté sur l’autoroute A6 et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’autoroute A7. Bison Futé conseille d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 18h.

Les Travaux

RER A à partir du 13 juillet

Ce week-end et tous les week-ends jusqu’au 1er septembre inclus, le RER A sera fermé 24h/24 entre Auber et Vincennes en raison des travaux de renouvellement des voies et du ballast. Ces deux gares feront office de terminus provisoires et les correspondances y seront assurées.

Le tronçon Auber - Vincennes sera également fermé chaque soir de semaine à partir de 22h du 15 juillet au 2 août inclus.

Pendant toute la durée des travaux, la fréquence de passage des bus et des métros de certaines lignes va être renforcée.

samedi 13 et dimanche 14 juillet sur le RER A Trafic interrompu entre Sartrouville et Poissy pour cause de travaux EOLE. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Achères Ville et Poissy.

RER D à partir du 13 juillet

En raison de travaux de maintenance des voies, les gares entre Villeneuve St Georges et Melun ne sont pas desservies à partir de 21h30 le samedi 13 juillet.

Bus de remplacement