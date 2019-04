Circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : attention au Marathon de Paris dimanche

Comment allez-vous circuler ce week-end du 13 et 14 avril 2019 à Paris et en Ile-de-France. Le Pôle mobilité de France Bleu Paris vous indique les principaux points noirs à éviter.

Paris, Île-de-France, France

Il est parfois difficile de circuler à Paris et en Ile-de-France en fin de semaine. Manifestations, événements, travaux : tout cela peut perturber et même bloquer la circulation dans notre région. Voici les principales difficultés à éviter ce week-end du 13 et 14 avril 2019.

Manifestations

Nouvelle manifestation des gilets jaunes samedi : le rendez-vous est à 11h00 à Nation, départ à 13h30. Le trajet : Nation > Bd. Diderot > Av. Daumesnil > Rue de Lyon > Bastille > Bd. Richard Lenoir > Bd Voltaire > République.

Les enseignants manifestent samedi contre la loi Blanquer à Fontainebleau, à la préfecture de Cergy à 13h30, à 11h00 devant la gare RER de Drancy, à Saint-Denis à 11h00 parvis de la basilique

Sport

Attention au Marathon de Paris dimanche : départs entre 8h06 et 9h55 du haut de l’avenue des Champs-Elysées, arrivées à partir de 11h 11h30 jusqu'à 18h00.

Départ en descente en haut des Champs-Élysées. On part vers l’Est jusqu’à la Bastille, puis la porte de Vincennes via la place de la Nation. Ensuite, le boulevard Soult jusqu’à la porte Dorée. Une boucle dans le bois de Vincennes avec un léger faux plat au 16e km et rentrée dans Paris par la porte de Charenton. Retour par la rue de Charenton, l’avenue Daumesnil, et la place de la Bastille, pour rejoindre les berges de la Seine au bout du boulevard Henri IV (plusieurs souterrains). On entre dans le bois de Boulogne par la porte d’Auteuil pour une nouvelle boucle arborée. Arrivée avenue Foch.

Transports en commun

RER C

- La station Pont de l’Alma est fermée jusqu’au 25 août 2019

- Du lundi 25 février au vendredi 10 mai, les trains JILL (Versailles Château RG - Juvisy) sont terminus Invalides ; 1 train VICK (direction Versailles Château RG) sur 2 circule au départ d'Invalides.

- En raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Invalides et Musée d'Orsay tous les week-ends et jours fériés jusqu'au dimanche 29 décembre inclus, toute la journée.

RER D

Direction(s) concernée(s) : Juvisy. Le train JOVA 14h23 au départ de Malesherbes est terminus Corbeil au lieu de Juvisy. Prochain train au départ de Corbeil et à destination de Juvisy via Ris Orangis à 15h36.

- Entre Paris et Corbeil-Essonne, les horaires sont modifiés toute la journée samedi et dimanche

- Les horaires sont modifiés entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve Saint-Georges le samedi 13 avril. Moins de trains circulent entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve Saint-Georges le dimanche 14 avril.

- Entre 10h30 et 21h00, moins de trains entre Paris et Melun via Combs la Ville. A partir de 22h30, les trains sont sans arrêt de Villeneuve Saint-Georges vers Melun.

Ligne 11 du métro

- En raison de travaux de prolongement de la ligne, les quais de la station Châtelet sont fermés du lundi 18 mars au lundi 16 décembre inclus.