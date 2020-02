Comment allez-vous circuler ce week-end du 29 février et 1er mars 2020? Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous aide à circuler en vous donnant les principaux points noirs à éviter à Paris et en Ile-de-France.

Circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : attention au Salon de l'agriculture et au semi-marathon

Le Pôle Mobilités de france Bleu Paris vous aide à vous déplacer samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020 à Paris et en Ile-de-France.

Voici les principales difficultés que nous avons relevées dans notre région pour ce week-end.

Manifestations et événements

Samedi 29 et Dimanche 1er mars : suite et fin du salon de l'agriculture Porte de Versailles. Attention si vous devez circuler dans ce quartier mais aussi à ce niveau sur le périphérique. Ce salon provoque toujours des difficultés de circulation routières.

Samedi 29 : nanifestation des Gilets jaunes à Paris, de 14h00 à 18h00, marche en rond autour de l'Assemblée nationale.

Samedi 29 à 16h00 : manifestation au Bois de Boulogne en hommage à Jessyca Sarmiento, travailleuse du sexe transgenre, fauchée mortellement par une voiture le 21 février. Départ depuis la Porte d'Auteuil (16e).

Samedi 29 : match du PSG contre Dijon, 27e journée de Ligue 1 au Parc des Princes à 17h30.

Dimanche 1er mars : semi-marathon de Paris Départ de Gare d'Austerlitz jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand, à partir de 9h00. Plusieurs lignes de bus sont déviées ou limitées.

Sur la route

Pas de fermeture d’autoroute, route ou tunnel prévue.

Pas d'alerte particulière du côté de Bison Futé.

Transports en commun

Ligne H : en raison de travaux de maintenance sur les voies, la circulation est interrompue entre Paris Nord et Ermont Eaubonne et entre Paris Nord et Sarcelles-Saint-Brice dans les deux sens, les 29 février et 1er mars. Bus de remplacement.

Ligne J : en raison de travaux de renouvellement des voies, aucun train ne circule entre Pontoise et Gisors toute la journée du samedi 29 février. Bus de remplacement.

En raison de de travaux de renouvellement des voies, aucun train ne circule entre Paris Saint-Lazare et Ermont Eaubonne et entre Conflans-Sainte-Honorine et Mantes la Jolie du samedi 29 février au dimanche 1er mars.

Ligne L Sud fermée entre St-Cloud et Versailles Rive Droite les 29 et 1er mars.

Ligne U fermée entre la Défense et la Verrière les 29 et 1er mars. Un bus de remplacement entre Saint-Cloud et Versailles Chantiers, il met 75 minutes en plus.