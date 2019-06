Circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : attention aux départs en vacances samedi

Le pic de chaleur prévu pour samedi ne va pas faciliter la vie des automobilistes surtout ceux qui partent en vacances ce jour-là. Voici les points noirs à éviter ce week-end du 29 et 30 juin 2019 sur les routes et dans les transports en commun franciliens et parisiens.

Avec la canicule et les pics de chaleur prévus samedi si vous devez vous mettre au volant samedi pensez à prendre des bouteilles d'eau et à vous arrêter souvent si vous partez loin. Le Pôle mobilité de France Bleu Paris vous aide à circuler .

Départs en vacances

Ce samedi est classé orange dans le sens des départs, vert pour les retours.

Samedi 29 juin 2019, quittez ou traversez l’Île-de-France avant 08h00.

Quittez ou traversez les grandes agglomérations, avant 09h00.

Evitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 09h00 et 17h00.

L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 10h00 et 17h00, l'attente devrait être supérieure à 30 minutes.

Si vous le pouvez choisissez de partir dimanche. Cette journée est classée verte dans les deux sens partout en France.

Travaux sur les routes d'Ile-de-France

RN118, à Sèvres (92), travaux prévus jusqu’à fin août 2019.

• Dans le sens Vélizy vers Boulogne : neutralisation de la voie de droite ayant un impact sur les conditions de circulation (remontée de bouchon aux heures de pointe).

Manifestations

La Gay Pride ou Marche des Fiertés

Elle aura lieu samedi malgré la chaleur. Prévoir des bouteilles d'eau, il va y avoir du monde. Le rendez-vous est à 14h00 sur la place du 18 juin 1940, à Montparnasse.

Le cortège s'élancera une demi-heure plus tard en direction de la place de la République via le Boulevard Saint-Michel (5e) jusqu'à l'île de la Cité (4e) et le Luxembourg, pour bifurquer vers la Place Saint Michel, le Boulevard du Palais, et rejoindra la Place du Châtelet.

Puis il franchira le boulevard Sébastopol (1er), et le Boulevard Saint Martin (10e) avant d'arriver sur la place de la République où aura lieu le Grand Podium de fin de Marche de 17h à 22h. Le parcours fait 5,5 kilomètres.

Des Gilets jaunes pourraient bien se mêler à ceux qui vont défiler.

Transports en commun

Ligne J

Trafic interrompu entre Paris St-Lazare et Sartrouville, samedi toute la journée et dimanche jusqu’à 16 heures pour cause de travaux à Houilles.

Ligne L

Les horaires des trains entre Paris Saint Lazare et Saint-Nom-la-Bretèche et entre Paris Saint Lazare et Versailles Rive Droite sont modifiés ce weekend.

Ligne P

Vers Château-Thierry : les horaires sont avancés d'une minute au départ de Paris Est.