Circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : attention aux nombreuses manifestations

Paris, Île-de-France, France

Pas toujours facile de circuler à Paris et en Ile-de-France le week-end. Pour vous aider France Bleu Mobilités se mobilisent. Voici les principales difficultés qui pourraient vous compliquer la vie si vous devez prendre la route ou les transports en commun samedi et/ou dimanche.

Manifestations

Paris Respire : piétonnisation de quartiers ce dimanche, de 10h à 18h.

Les quartiers : Sentier, Marais, Paris centre (1er au 4e arr), Mouffetard, Champs-Elysées, rue des Martyrs, avenue Trudaine (9e), canal Saint-Martin, Faubourg-Saint-Denis, Aligre piétonniers jusqu’à 14h dimanche.

Le bois de Vincennes, de Boulogne piétonnier samedi et dimanche, rue Daguerre, rue des Moines, rue du Poteau et de Montmartre, bassin de la Villette, Jourdain-Levert.

Pour le moment, pas de manifestation de Gilets jaunes annoncée sur Internet

Une manifestation pour l’hôpital est prévue samedi mais sans plus de précisions.

Samedi, à 14h mobilisation à République contre la privatisation des aéroports de Paris, manifestation contre le chômage et la précarité avec un départ du métro mairie d’Issy direction le Medef, puis le ministère du Travail.

Dimanche à15h30 rassemblement pour la journée mondiale de lutte contre le Sida à République.

Sur la route

Fermeture jusqu’à dimanche soir de l’A14 dans les deux sens entre Courbevoie et Puteaux (bretelles N192 La Garennes Colombes).

Transports en commun

Métro et tram

Sur le tramway T4, le trafic est interrompu à partir de 21h jusqu’à la fin de service.

Sur la ligne 4 du métro, avant-dernier dimanche matin où le trafic est interrompu jusqu’à 10h.

RER

Sur le RER B, tout le week-end, la gare de Sevran Livry n'est pas desservie.

Sur le RER C, trafic interrompu entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau et entre Juvisy et Versailles Chantiers. Aucun train entre Austerlitz et Dourdan à partir de 23h et entre Austerlitz et St Martin d’Etampes à partir de 23h15. Bus de remplacement.

Sur le RER E, toute la journée de samedi et jusqu’à 15h05 le dimanche 1er décembre, le trafic est interrompu entre Tournan et Villiers-sur-Marne. Un service de bus de remplacement est disponible.

Le Transilien

Sur la ligne H, trafic interrompu entre Paris Nord et Ermont-Eaubonne et entre Paris Nord et Sarcelles-Saint-Brice. Il y a des bus de remplacement entre Saint-Denis Stade-de-France et Ermont-Sarcelles.

Sur la ligne J, toute la journée de samedi et le dimanche à partir de 19h10, trafic interrompu entre Conflans-Saint-Honorine et Mantes-la-Jolie. Bus de remplacement mis en place.

Sur la ligne K, tout le week-end, trafic interrompu entre Mitry-Claye et Paris Nord. Les voyageurs sont invités à prendre la ligne B du RER.

Sur la ligne L, les horaires entre St Lazare et Nanterre Université sont modifiés. Prévoir un train sur deux sur cet axe. Modification des horaires aussi sur l’axe St Lazare et St Nom la Bretèche et St Lazare Versailles Rive Droite.

Sur la ligne P, samedi et jusqu’à dimanche 17h30, pas de train entre Paris Est et Coulommiers. Bus de remplacement. Et jusqu’à dimanche 15h30, pas de train entre Paris Est et Provins. Service de bus entre Nogent-le-Perreux et Provins.

Sur la ligne R, les horaires de certains trains sont modifiés pour travaux.