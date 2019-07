Circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : attention journée rouge samedi, beaucoup de travaux sur les RER

Voici les points noirs à éviter ce week-end du 6 et 7 juillet 2019 sur les routes et dans les transports en commun franciliens et parisiens.

Île-de-France, France

Si vous devez vous mettre au volant samedi pensez à prendre des bouteilles d'eau et à vous arrêter souvent si vous partez loin. Le Pôle mobilité de France Bleu Paris vous aide à circuler .

Manifestations et évènements

Concert de Muse au Stade de France samedi 6 juillet

Gilets jaunes ce samedi :

Les GJ prévoient de se rassembler place de la République à partir de 9h. Manifestation déclarée qui s’élancera à 11h30 pour rejoindre la place de Catalogne dans le 14ème arrondissement.

Carnaval tropical à Paris sur les Champs Elysées dimanche 7 juillet de 13h à 18h

- Le défilé, partira du bas du Rond-Point des Champs Élysées, pour remonter l’avenue des Champs-Elysées

Départs en vacances

SAMEDI ROUGE dans le sens des départs en Ile de France. ORANGE au niveau national

VERT dans le sens des retours.

Conseils pour le samedi 6 juillet :

§ quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h

§ quittez les grandes métropoles avant 8 heures ;

§ évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon-Provence de 8 heures à 18 heures ;

§ évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 8 heures à 16 heures et entre Narbonne et l’Espagne de 9 heures à 16 heures ;

§ évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9 heures à 15 heures ;

§ l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 10 heures et 18 heures (attente supérieure à 30 minutes)

DIMANCHE, classé VERT au niveau national, ORANGE en régions Bourgogne et Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes

Conseils pour le dimanche 7 juillet :

§ quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8 heures.

§ quittez les grandes métropoles en particulier celle de Bordeaux avant 9 heures.

§ évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon-Provence de 9 heures à 21 heures.

§ évitez l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier, de 9 heures à 19 heures.

§ évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10 heures à 18 heures

Chantiers :

RN118, à Sèvres (92), travaux prévus jusqu’à fin août 2019. • dans le sens Vélizy > Boulogne : neutralisation de la voie de droite ayant un impact sur les conditions de circulation (remontée de bouchon aux heures de pointe).

- Plusieurs sorties d’autoroutes fermées : la sortie N°2 de l’A1 en direction de la province entre 22h45 et 1h + la sortie N°9 de l’A86 extérieure en direction de Nanterre entre 23h et 1h. Paris-province sera fermée de 22h45 à 01h00.

Transports en commun

RER A le trafic est interrompu entre Sartrouville et Poissy, samedi et dimanche dans les deux sens, en raison du chantier Eole. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Achères Ville et Poissy.

RER D Dimanche 7 juillet : moins de trains entre Paris Gare de Lyon et Melun, de 10h30 à 21 heures. Les gares entre Villeneuve St-Georges et Melun ne seront pas desservies à partir de 22h30. Un service de bus de remplacement est mis en place.

Dimanche, à partir de 22h30, les gares de Créteil Pompadour et Villeneuve Triage ne sont pas desservies en direction de Villeneuve-Saint-Georges. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Maisons-Alfort et Villeneuve-Saint-Georges avec desserte des gares intermédiaires.

RER C La gare de Pont de l’Alma est fermée jusqu’au 24 août.

LIGNE H Samedi et dimanche, aucun train entre Epinay Villetaneuse et Sarcelles St-Brice, toute la journée.

LIGNE J En raison du chantier Eole, samedi et dimanche le trafic sera interrompu toute la journée dans les 2 sens entre Paris St-Lazare et Mantes la Jolie via Poissy. Des bus de remplacement sont prévus entre Poissy et Les Mureaux et entre Les Mureaux et Mantes la Jolie.



LIGNE L Il n'y aura pas de trains entre Saint-Cloud et Versailles Rive Droite, samedi et dimanche, toute la journée dans les deux sens, en raison de travaux de maintenance.

LIGNE 6 Le métro est fermé entre Trocadéro et Montparnasse, jusqu'au 1er septembre inclus. Un bus dessert les stations.