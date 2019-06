Circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : entre départs en week-end et manifestations de gilets jaunes

Comment allez-vous circuler ce week-end du 8 et 9 juin 2019 à Paris et en Ile-de-France. Le Pôle mobilité de France Bleu Paris vous indique les principaux points noirs à éviter.

Île-de-France, France

Il est parfois difficile de circuler à Paris et en Ile-de-France en fin de semaine. Manifestations, événements, travaux : tout cela peut perturber et même bloquer la circulation dans notre région. Voici les principales difficultés à éviter ce week-end du 8 et 9 juin 2019.

Manifestations

-Gilets jaunes, acte 30 ce samedi :

- Rdv à 12h devant le stade de France, direction Bobigny. Départ du cortège fixé à 13h

- Rdv place de la République à 17h

-Concert de BTS au Stade de France (Saint-Denis)

Concert à 20h, ouverture des portes à 16h30 et du parking à 8h. 80.000 spectateurs attendus.

-Roland Garros

Internationaux de France de Tennis – Roland Garros (porte d’Auteuil) : demies finale et finales dames et messieurs, samedi et dimanche.

-Festival Villette Sonique (parc de la Villette) 8 et 9 juin

Départs en week-end de la Pentecôte

Week-end de la Pentecôte, long week-end jusqu’à lundi. Bison futé classe la journée de samedi orange dans le sens des départs (vert dans le sens des retours, et dimanche dans les deux sens). Difficultés à prévoir jusqu’à 18h le samedi. Il est conseillé de traverser ou de quitter l’Ile-de-France avant 8h. Difficultés principales : A6 vers le sud, A13 vers la Normandie, A10 vers Bordeaux.

Transports en commun

-RER A

Aucun train ce week-end entre Sartrouville et Poissy. Des bus de substitution sont mis en place.

-LIGNE H

Trafic interrompu vers Creil et Pontoise jusqu’au 12 juillet. Aucun train entre Creil et Persan Beaumont à partir de 19h45, dans les deux sens. Les horaires sont modifiés entre Creil et Persan Beaumont, dans les deux sens.



Un service de bus de remplacement est mis en place, dans les deux sens, entre Creil et Persan Beaumont, avec desserte des gares intermédiaires.