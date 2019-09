Circulation du week-end : attention entre autres à la Techno Parade samedi

Comment allez-vous circuler ce week-end à Paris et en Ile-de-France ? Pour vous aider le Pôle mobilités de France Bleu Paris vous informe sur les principaux points noirs à éviter samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019.

Paris, Île-de-France, France

Circuler à Paris et en Ile-de-France le week-end n'est pas toujours simple. Les événements, les manifestations, les travaux peuvent perturber les trafic routier mais aussi les transports en commun. Pour vous aider à vous déplacer plus facilement voici les principaux points noirs relevés par le Pôle mobilités de France Bleu Paris pour cette fin de semaine.

Les Evènements qui vont ou risquent de perturber le trafic

Samedi 28 septembre

A l'occasion du concert "GIMS Fuego Tour" (ouverture des portes à 18h00), organisé au Stade de France à Saint-Denis, il y aura des restrictions de circulation et de stationnement.

La sortie N°2 de l’autoroute A1 sens Paris-province sera fermée de 22h45 à 01h00. La sortie N°9 de l’autoroute A86 sens Extérieure en direction de Nanterre sera fermée de 23h00 à 01h00, sa bande d'arrêt d'urgence sera neutralisée de 15h00 à 01h00. La voie de droite de l’autoroute A86 sens Extérieure en direction de Nanterre sera neutralisée de 23h00 à 01h00.

La Techno Parade à Paris commence à midi samedi quai François Mitterrand, puis le cortège emprunte les quais du Louvre, de Mégisserie, de Gesvres, de l'Hôtel de Ville, des Célestins, le Boulevard Morland, le Quai de la Râpée, le Pont d'Austerlitz, le Boulevard de l'hôpital jusqu'à la Place d'Italie où a lieu la dispersion du cortège.

Les lignes de bus susceptibles d'être déviées ou limitées sont: 21, 24, 27, 38, 39, 47, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 215

Rassemblement de solidarité avec les manifestants de Hong Kong le samedi à Paris, de 15h30 – 18h Place (Fontaine) Saint Michel

Journée internationale pour le droit à l’avortement. À Paris, un rassemblement "pique-nique" est prévu à midi devant l’hôpital Tenon dans le 20e. Il sera suivi d’un départ en manifestation à 14 heures, sur un parcours permettant de faire le lien avec plusieurs hôpitaux parisiens.

Les Gilets jaunes annoncent une manifestation samedi à 9h à Luxembourg, à 9h30 de la Place Joffre au Sacré Coeur et un rassemblement à 20h sur les Champs-Elysées.

Dimanche 29 septembre 2019

Course Pédestre Paris-Versailles 2019 à partir de 8h00 dimanche. Le départ a lieu Quai Branly, puis le parcours emprunte le Quai de Grenelle, le souterrain André Citroën, le Pont du Garigliano, les Quai de Roosevelt et de Stalingrad, la côte des Gardes, l'Avenue du Château, la route Royale, la route du Pavé de Meudon, les Avenues de Versailles et de Paris pour une arrivée face au Château de Versailles.

Les lignes de bus susceptibles d'être déviées ou limitées sont : 30, 42, 62, 70, 82, 88, 123, 126, 169, 171, 179, 189, 260, 289

Sur la route

Samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre

A Guerville (78), sur l'A13 dans les deux sens, neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence, réduction de la largeur des voies et de la vitesse.

Fermetures nocturnes de 21h à 6h de la N7 vers la Province entre Athis-Mons et Paray-Vieille Poste (Tunnel d'Orly)

Dans les transports en commun

Samedi 28 septembre

RER B : la gare de Sevran-Livry n'est pas desservie de la journée.

RER C : en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Invalides et Musée d'Orsay, tous les week-ends et jours fériés jusqu'au dimanche 29 décembre 2019 inclus, toute la journée.

Toujours en raison de travaux de maintenance, le trafic est aussi interrompu entre Gare d'Austerlitz et Dourdan (de 23h00 à fin de service) ainsi que Gare d'Austerlitz et Saint-Martin d'Etampes (de 23h15 à fin de service), le week-end du 28-29 septembre.

Les trains CIME ne desservent pas les gares entre Choisy-le-Roi et Juvisy de la journée

RER D : en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Goussainville et Creil le samedi 28 et le dimanche 29 septembre et à partir de 22h00 entre Saint-Denis et Creil.

De 5h30 à 21h30, moins de trains circuleront entre Paris Lyon et Melun.

Moins de trains aussi entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve-Saint-Georges de 6h00 à 21h30

Ligne J : trafic interrompu entre Conflans Sainte-Honorine et Gisors. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Conflans Sainte-Honorine et Pontoise, entre Pontoise et Gisors et entre Pontoise et Boissy l' Aillerie.

Trafic interrompu entre Paris St-Lazare et Mantes la Jolie via Poissy. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Poissy et Les Mureaux et entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie.

Ligne K : trafic interrompu entre Paris Nord et Mitry Claye toute la journée

Ligne L : les horaires, arrêts et temps de trajet sont modifiés, toute la journée.

Le trafic est aussi interrompu entre Paris Saint-Lazare, Nanterre Université et Maisons Laffitte. Un service de bus de remplacement est mis en place.

Ligne R : les horaires des trains entre Paris Gare de Lyon et Montereau via Moret et entre Paris Gare de Lyon et Montargis sont modifiés toute la journée.

Dimanche 29 septembre seulement

Métro ligne 4 : en raison de travaux, tous les dimanches matin, le trafic est interrompu jusqu'à 10h.

RER D : en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Corbeil Essonnes et Melun, dimanche 29 septembre, toute la journée.

Moins de trains entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve-Saint-Georges de 11h30 à 21h00. Les gares de Créteil Pompadour et Le Vert de Maisons ne sont pas desservies à partir de 22h50 et jusqu'à fin de soirée.

Ligne J : de 23h20 à fin de soirée. Aucun train entre Les Mureaux et Mantes la Jolie, dans les deux sens.

Ligne P : le train PIMO de 23h04 au départ de Château Thierry à destination de Paris Est est supprimé.