Quelques difficultés sont à prévoir si vous devez vous déplacer ce week-end à Paris et en Ile-de-France. Voici les recommandations du PC Mobilité de France Bleu Paris.

Paris, Île-de-France, France

Quels sont les difficultés à retenir pour éviter de se faire coincer sur la route ou dans les transports à Paris et en Ile-de-France ce week-end ?

Sur la route

Les salons à Paris provoquent toujours des ralentissements, en particulier sur le périphérique. Ce week-end, du 13 au 14 janvier 2018, le Parc des Expositions de la porte de Versailles accueille le salon Paris Animal Show. Le salon des animaux de compagnie devrait attirer beaucoup de monde. Des ralentissements sont donc à prévoir aux abords de ce Parc des Expositions, sur le périphérique, du côté de la porte de Versailles dans les deux sens de circulation.

Dans les transports en commun

Le tramway T1 ne marquera pas l'arrêt à la station Auguste Delaune jusqu'au lundi 15 janvier 2018. Des travaux de voirie sont en cours.

Dans le métro, la station Champs-Elysées Clemenceau sera fermée pour travaux durant 3 jours, du 13 au 15 janvier inclus. Les trains ne marqueront pas l’arrêt. La correspondance n’est pas non plus assurée entre les lignes 1 et 13.