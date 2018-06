Comment allez-vous circuler ce week-end à Paris et en Ile-de-France ? Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous aide à éviter les points noirs. Pour la fin de semaine, la grève à la SNCF et des travaux vont perturber la circulation des Transiliens et des RER en Ile-de-France.

Chaque vendredi, le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous aide à circuler à Paris et en Ile-de-France. Voici les principales difficultés attendues pour cette fin de semaine.

Grève à la SNCF

Elle n'est pas encore terminée. Une nouvelle période de grève a commencé jeudi soir à 20h00. La circulation des transports régionaux est perturbée jusqu'à dimanche matin.

Pour samedi, la SNCF annonce la circulation de 3 Transilien sur 5 en moyenne.

Le trafic est normal sur le RER A et B Sud, sur la ligne U et le T11. Il y aura 2 trains sur 3 sur le RER B Nord et 1 train sur 2 pour le RER C, D et E.

En Ile-de-France

Des travaux perturbent de nombreuses lignes.

Ligne R : le trafic est interrompu tout le week-end entre Melun et Montereau via Héricy. Un service de bus de remplacement, avec desserte des gares intermédiaires, est mis en place.

Ligne H : le trafic est interrompu tout le week-end entre Pontoise et Persan Beaumont. Un service de bus de remplacement, avec desserte des gares intermédiaires, est mis en place.

Ligne L : le premier train en direction de Saint Lazare est supprimé. Des bus de substitution, avec desserte des gares intermédiaires, sont mis en place depuis Versailles Rive Droite et Saint Nom la Bretèche en direction de Paris.

Ligne N : certains trains sont remplacés par des bus à partir de 22h40 jusqu’à fin de service.

Ligne U : les trains DEFI vers La Défense sont retardés de 15mn.

RER A : aucun train ne circule tout le week-end entre Nanterre Préfecture, Rueil-Malmaison, Cergy le Haut, et Poissy. Des bus sont mis en place entre Nanterre Préfecture et Rueil-Malmaison, ainsi qu’entre Bécon les Bruyères et Houilles Carrières. Des trains à destination de Cergy le Haut sont mis en place au départ de Saint Lazare. Les travaux portent sur le renouvellement des voies et du ballast à Nanterre Université.

RER C : il est interrompu tout le week-end entre Montigny Beauchamp et Pontoise. Un service de bus de remplacement, avec desserte des gares intermédiaires, est mis en place. La station au Pont de l’Alma reste fermée jusqu’au 01 janvier 2019 pour cause de travaux.

Perturbation du week-end dans le Métro

Ligne 4 : la station Marcadet Poissonnier est fermée jusqu’au 23 septembre.

Sur la route

Samedi : une manifestation "Stop à la casse sanitaire", pour la défense de médecine de proximité, a lieu à partir de midi à République.

Une marche pour la fermeture des abattoirs est organisée par L214. Le rassemblement a lieu à midi à République. Le départ est prévu à 14h00. A ce jour on ne connait pas le trajet retenu.

Une manifestation est organisée pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Le départ est à 15h00 place des Fêtes. L'arrivée est prévue vers 17h30-18h00 à République.

Dimanche : Paris Vélotour 2018 se déroule principalement entre les 12e et 13e arrondissements.

Samedi et dimanche :

Le viaduc de Gennevilliers sur l'A15 est fermé en direction de Paris à partir de vendredi soir 22h00 jusqu'à dimanche 05h00 pour permettre l’évacuation à l'aide d'une grue d’une dalle de plus de 40 tonnes.

Porte de Versailles, Expo Game Of Thrones : The Touring Exhibition et Le Jardin Suspendu, le plus grand rooftop de Paris.

Ces deux événements pourraient provoquer quelques ralentissements du côté de la Porte de Versailles, sur le périphérique et sur les Maréchaux dans les deux sens.