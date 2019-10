Circulation du week-end en Ile-de-France : attention dimanche il y a les 20 km de Paris

Pour vous aider à circuler ce week-end à Paris et en Ile-de-France, le Pôle Mobilités de France Bleu Paris vous signale les principales difficultés à venir

Paris, Île-de-France, France

Pas toujours simple de se déplacer à Paris et en Ile-de-France le samedi et le dimanche. Le Pôle Mobilités de France Bleu Paris se mobilise. Pour vous aider voici les principaux points noirs à éviter.

Dans les transports en commun

Samedi et dimanche

RER C : aucun train ne circule entre les gares Invalides, Versailles Château Rive Gauche et Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les trains ORSE sont rendus directs entre les gares de Juvisy et Choisy le Roi.

A partir de 23h15, aucun train ne circule entre les gares de Paris Austerlitz et Saint-Martin-d’Etampes.

RER E : axe Villiers-sur-Marne. Les trains partent et arrivent de Paris Est. Un train toutes les 30 minutes dès 7h25. Rosa Parks et Pantin ne sont pas desservies en direction de Paris. Rosa Parks n’est pas desservie en direction de Villiers dès 23h26.

Sur l'axe Tournan, les trains partent et arrivent de Paris Est dès 22h16. Rosa Parks non desservie en direction de Paris et de Tournan (dès 23h26).

Ligne H : aucun train entre Paris Gare du Nord et Saint-Denis.

Sur la route

Dimanche

Fermeture nocturne de la N7 au niveau du tunnel d’Orly, dans les deux sens de circulation (aménagement de la chaussée).

Les manifestations

Samedi

Rassemblements de Gilets jaunes prévus dans la journée à Paris.

Actions de désobéissance civile prévues par le collectif Extinction Rébellion. Nouvelle action à Paris baptisée « Archipel des nouveaux mondes ».

Le sport

Dimanche

Rugby : Top 14, Stade Français – Toulon, 16h50.

Athlétisme avec les 20 kilomètres de Paris.

Football : 4e journée de la Ligue des Champions, PSG - Celsea.