Circulation du week-end en Ile-de-France : certains métros vont rouler toute la nuit de samedi à dimanche

Comment allez-vous circuler ce week-end du 9 et 10 novembre 2019 à Paris et en Ile-de-France. Le Pôle Mobilités de radio France vous signale les pièges à éviter.

Paris, Île-de-France, France

C'est un grand week-end qui s'annonce. La circulation risque de ne pas être simple à Paris et en Ile-de-France d'ici lundi soir. Pour vous aider à vous déplacer dans notre région, le Pôle Mobilités de Radio France vous indique les principaux points noirs à éviter.

Manifestations

Attention un rassemblement et une marche contre l'islamophobie sont prévus à 13h00 Gare du Nord, direction Nation.

Sur la route

Il risque d'y avoir un peu de monde sur les routes pour ce grand week-end.

Ce vendredi 8 novembre est classé orange dans le sens des départs en Île-de-France.

Samedi 9 et dimanche 10 novembre sont classés vert.

Lundi 11 novembre est orange dans le sens des retours en Île-de-France. Si possible, il faut rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 14h00.

Les transports en commun

Métro et bus

Le métro est ouvert toute la nuit de samedi à dimanche. Seules les lignes de métro 1, 2, 5, 6, 9 et 14 sont concernées avec une fréquence de 10 minutes et les lignes de Tramway T2, T3a et T3b avec un tram toutes les 20 minutes.

Le réseau des bus Noctilien est renforcé. Il y a un N01-N02 (dans Paris) avec un intervalle de 5 minutes, de 15 minutes pour les lignes au départ de Gare de l'Est et de 30 minutes pour les lignes de la Grande couronne.

Les RER

Sur le RER A, le trafic est interrompu du samedi 9 au lundi 11 entre les gares de Rueil-Malmaison et Saint-Germain-en-Laye en raison de travaux de maintenance. Des bus de remplacement sont prévus.

Sur le RER C, en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Invalides et Musée d'Orsay de samedi à lundi soir ET interrompu à partir de lundi 11 novembre de 22h10 à fin de service, entre les gares de Paris Austerlitz et Dourdan + entre Musée d'Orsay et Pont de Rungis Aéroport d'Orly.

-Sur le RER D, en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu du samedi 9 au lundi 11 novembre entre Orry-la-ville et Creil. Le trafic est aussi interrompu entre Châtelet et Paris Nord à partir de 23h00 durant la même période.

Les Transilien

Sur la ligne L, pour samedi et dimanche, prévoyez un train sur deux entre Paris-Saint-Lazare et Nanterre-Université en raison de travaux.

Sur la ligne H, du vendredi 08 au lundi 11 novembre, le trafic est interrompu entre Creil et Persan - Beaumont.

Sur la ligne J, la desserte est modifiée entre Pontoise et Gisors tout le week-end entre 16h40 et 18h40.

Sur la ligne R les horaires sont modifiés sur l'ensemble de la ligne.