Circulation du week-end en Ile-de-France : attention à la circulation chaotique de certains RER

Comment allez-vous circuler ce week-end du 7 et 8 septembre 2019 à Paris et en Ile-de-France. Le pôle Mobilités de France Bleu Paris vous donne les principaux points noir à éviter.

Paris, Île-de-France, France

Pas toujours facile de circuler à Paris ou en Ile-de-France durant les fins de semaine. Pour vous aider à y voir plus clair et à faire les choix les plus judicieux, France Bleu Mobilités vous donne les principaux événements qui pourraient perturber vos déplacements

Dans les transports en commun

RER C

La gare de Pont de l'Alma est fermée jusqu’au 14 septembre 2019 inclus, pour des travaux de mise en accessibilité de la gare.

La gare de Saint Michel Notre Dame est fermée, jusqu’à samedi inclus, à cause de travaux. Saint Michel Notre Dame reste accessible par le RER B et la ligne 4 du métro.

RER D

Le trafic est totalement interrompu entre Goussainville et Creil, dans les deux sens, pendant tout le week-end. En soirée, à partir de 22 heures samedi et dimanche, l'interruption s'étend jusqu'à Saint-Denis. Des bus de substitution circulent, comptez 40 à 90 minutes de temps de parcours en plus.

RER E

A partir de vendredi à minuit, et jusqu'à dimanche soir en fin de service, le RER E ne dessert pas les gares de Magenta et de Haussmann Saint-Lazare. Tous les trains partent et arrivent de Paris Est. Prévoyez 1 RER toutes les 30 minutes entre Paris Est et Chelles-Gournay.

Ligne K

Aucun train ne circule ce samedi et ce dimanche, toute la journée, entre Paris Nord et Mitry-Claye. La SNCF vous conseille d'emprunter le RER B à la place.

Ligne L

Aucun train ne circulera toute la journée de samedi entre La Défense et Saint-Cloud, et entre Saint-Cloud et Garches Marnes-la-Coquette. Un bus de remplacement est en service.

Ligne U

Le trafic est totalement interrompu pour la journée de samedi, sur toute la ligne entre La Défense et La Verrière. Des bus de substitution ont été mis en place entre Saint-Cloud et La Défense, sinon il est aussi possible d'emprunter les lignes N ou L.

Métro

Début de la circulation pour la ligne 4 à 10h dimanche, pour des travaux. Ça dure jusqu’au 8 décembre.

Tram

Le T4 sera perturbé sur toute la ligne jusqu’au 15 septembre. Un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte des gares intermédiaires.

Pour le T7, dimanche, le trafic sera interrompu entre Cœur d'Orly et Porte de l'Essonne, à partir de 21h jusqu'à la fin de service. Un service de bus de remplacement est mis en place.

Sur la route

En direction de Paris, sur l'A4, la sortie un "Ivry" est fermée pour travaux.

Dans les deux sens sur la N118, à Meudon, Sèvres et Vélizy, la vitesse a été réduite à cause de travaux.

Même chose sur la Francilienne extérieure à Pontault-Combault, des travaux vous obligent à lever le pied.

Manifestations

Attention, certains Gilets jaunes ont décidé de se remobiliser samedi. Sans donner de précisions sur le lieu et l'heure, ils annoncent un rassemblement en bordure de Paris.

La Parisienne 23e édition ce weekend. Course le dimanche 8. Départ à partir de 9h30 au pied de la Tour Eiffel. La Course passera devant le Palais de Tokyo, le Grand Palais, puis direction les Champs-Elysées. Après un détour par les Invalides, puis avoir longé les berges de Seine, l’arrivée sur le Champ de Mars.

Manifestation de soutien aux grévistes d'Ibis des Batignolles, dans le 17eme arrondissement, samedi à 12h.

Manifestation des cyclistes de la Vélorution samedi. Rendez-vous place de la Bastille à 14h.

Rassemblement contre le harcèlement policier contre les migrants. Rendez-vous samedi à 14h devant le centre AFPA, place Charles-de-Gaulle à Montreuil. Manif jusqu'à Croix-de-Chavaux et meeting de rue, puis départ collectif en métro pour Bobigny. 15h30 : rassemblement devant la préfecture à Bobigny avec d'autres collectifs de travailleurs (avec ou sans papiers).

Dimanche, manifestation des cyclo-nudistes. Rendez-vous à 10h à l’espace naturiste du Bois de Vincennes. Puis, la manifestation est prévue entre 14h et 18h, avec des arrêts prévus au Parc de Bercy, Place de la Bastille et Place de la Nation.

Marche des femmes dimanche à 11h, au Palais de la Femme, au 94 rue de Charonne.

Dimanche, un rassemblement pour une Maison du Peuple à Belleville. C’est de 13h à 18h au Belvédère et dans le Parc de Belleville.