Attention si vous devez circuler dans Paris dimanche 11 mars 2018. Les 10 kilomètres de Paris vont bloquer une partie du centre de la capitale le matin. C'est la principale difficulté de ce week-end. Le Pôle Mobilité de France Bleu fait aussi le point sur les routes et les transports en commun.

Paris, Île-de-France, France

Le Pôle Mobilité de France Bleu vous informe sur les principaux problèmes de circulation attendus samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 à Paris et en Ile-de-France.

Sur les routes

Les vacances scolaires ne concernent plus que les enfants scolarisés en zone B. Elles se terminent ce week-end. Les journées de samedi et dimanche sont colorées en vert pour l’Ile-de-France mais on peut s’attendre à des ralentissements sur l’A6 dans le sens des retours dimanche de 14h à 20h.

Aucune fermeture nocturne n'est prévue sur les autoroutes et les grands axes, les quais, les tunnels ou les viaducs dans Paris ce week-end.

Dans Paris dimanche 11 mars

Attention aux 10 kilomètres des Etoiles à Paris. La course à pied a lieu dimanche de 08h00 à 11h00. Des restrictions de circulation sont prévues dans la capitale.

Trois ponts seront fermés à la circulation : pont Royal, pont des Invalides et pont de Bir-Hakeim.

Les coureurs emprunteront le parcours suivant : ► Départ : rue de l’Amiral de Coligny (1er ). Quai François Mitterrand (à contresens), quai des Tuileries (à contresens puis côté jardins des Tuileries), souterrain Concorde, cours la Reine et souterrain, cours Albert 1er , souterrain Alma, avenue de New York, parc rives de Seine, souterrain Varsovie, parc rives de Seine (à contresens), bretelle d’accès au pont de Bir-Hakeim, pont de Bir-Hakeim, demi-tour avant les quais rive gauche, pont de Bir-Hakeim, bretelle d’accès avenue du président Kennedy, bretelle d’accès parc rives de Seine (à contresens), parc rives de Seine, avenue de New-York, parc rives de Seine, souterrain Varsovie, souterrain Alma, cours Albert 1er , cours la Reine et souterrain, souterrain Concorde, quai des Tuileries, quai François Mitterrand.

Il est conseillé aux automobilistes de contourner largement ces zones.

Les transports en commun

RER C : la station pont de l’Alma est fermée, la station Saint-Michel Notre-Dame n'est pas desservie.

Ligne 4 du métro : la station Châtelet n'est pas desservie jusqu’au 29 mars.

Attention, à partir de ce lundi 12 mars et jusqu’au 12 juin, la station Gare du Nord n'est pas desservie.