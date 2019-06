Circulation du week-end en Ile-de-France : attention à la finale du Top 14 et aux manifestations de Gilets jaunes

Paris, Île-de-France, France

Se déplacer à Paris et en Ile-de-France le week-end peut réserver de bien mauvaises surprises. Pour vous aider à circuler en voiture ou en transports en commun à Paris et en Ile-de-France, le Pôle Mobilités de France Bleu Paris se mobilise et vous donne les principaux points noirs à éviter samedi 15 et dimanche 16 juin 2019.

Les manifestations

Stade de France

Attention à la finale du Top 14 de rugby samedi. L'ouverture des portes au public a lieu à 17H15. Fin prévisible de l’événement vers 23H35. Près de 80 000 personnes sont attendues.

Notez les mesures de sécurité qui ont été prises. Elles seront en place jusqu'à minuit.

- la sortie N°2 de l’autoroute A1 sens Paris-province sera fermée de 22h50 à 01h00

- la sortie N°9 de l’autoroute A86 sens extérieur en direction de Nanterre sera fermée de 23h05 à 01h00

- la voie de droite de l’autoroute A86 sens extérieur en direction de Nanterre, en retrait de l’accès N°9, depuis l’avenue du Stade De France, sera neutralisée de 23h05 à 01h00.

- Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence de la bretelle d’accès N°9 de 09h00 à 01h00.

Les Gilets jaunes

La préfecture de police de Paris rappelle que les manifestations et les rassemblements sont interdits samedi à Paris sur les Champs-Elysées et dans les rues proches ainsi que du côté de la présidence de la République, l'Assemblée Nationale et Notre-Dame.

Dès 06h00 samedi matin interdiction de circuler dans le secteur de l'Elysées pour tous les véhicules à moteur.

Samedi, une manifestation est prévue à Paris. Le départ doit avoir lieu vers 11h30 de Bastille vers la place du Maréchal Juin en passant par Daumesnil, place des Fêtes, Stalingrad, place Clichy, Wagram.

Suivant l'affluence, des stations de métro pourraient être fermées sur le parcours. Les infos seront sur le twitter de la préfecture de police de Paris en temps réel.

A Mantes-la-Jolie, les Gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à 14h00 à la Dalle du Val Fourré.

Les Gilets jaunes seront aussi sur les routes, dans le sud de la Seine-et-Marne. Ils ont prévu de se retrouver vers 10h30 au rond-point de Nemours. Ils comptent se rendre en voiture et en cortège vers Fontainebleau par la D607.

Une manifestation aura lieu dans la ville de Fontainebleau et un pique-nique sera organisé dans la forêt.

Vers 15h30, les Gilets jaunes se rendront à Melun par le D606 pour une manifestation place Saint Jean vers 16h00 avant de se disperser.

Transports en commun

Ligne H

Trafic interrompu vers Creil et Pontoise jusqu’au 12 juillet. Aucun train entre Creil et Persan Beaumont à partir de 19h45, dans les deux sens. Les horaires sont modifiés entre Creil et Persan Beaumont, dans les deux sens.

Un service de bus de remplacement est mis en place, dans les deux sens, entre Creil et Persan Beaumont, avec desserte des gares intermédiaires.