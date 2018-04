Pour ce week-end du 14 et 15 avril 2018, voici les principales difficultés relevées par le PC Mobilité de France Bleu dans les transports et sur la route en Ile-de-France. La grève SNCF, les départs et retours de vacances et les actions des motards en colère devraient compliquer vos déplacements.

Paris, Île-de-France, France

Si vous devez vous déplacer à Paris ou en Ile-de-France ce week-end, attention.

Samedi, la SNCF est encore en grève. C'est le deuxième et dernier jour de la grève perlée des agents SNCF avant une reprise du mouvement pour deux jours, le 18 et 19 avril, si rien ne se débloque d'ici là.

Le trafic des Transiliens et des RER devrait être encore très perturbé samedi dans notre région. A l'heure où nous publions, les prévisions pour samedi semblent être les mêmes que celles de vendredi avec deux trains sur cinq mais nous vous conseillons de regarder les sites sncf.com et transilien.com avant de partir. Le retour du trafic normal n'est prévu que pour dimanche matin.

Toujours dans les transports en commun ce week-end

En raison de travaux, le RER B est interrompu dimanche pour ces directions : - Saint-Rémy lès Chevreuse, - Aéroport CDG2, - Mitry Claye Période : de 5h00 à 9h00, et de 22h00 à 01h30.

Aucun train ne circule entre Lozère et Saint-Rémy lès Chevreuse. Un Service de bus de remplacement est mis en place, dans les deux sens, entre Massy Palaiseau et Saint-Rémy lès Chevreuse, avec desserte des gare intermédiaires.

La ligne H du Transilien est interrompue samedi et dimanche entre Ermont Eaubonne et Persan Beaumont via Valmondois. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Ermont Eaubonne et Persan Beaumont via Valmondois, avec desserte des gares intermédiaires.

La ligne L du Transilien est interrompue samedi et dimanche pour ces directions : -Paris St-Lazare -St-Nom-la-Bretèche -Versailles RD Période : du début à fin de service - La Défense et Garches Marnes la Coquette - La Défense et Versailles rive droite. Un service de bus de remplacement, avec desserte des gares intermédiaires est mis en place.

La ligne U du Transilien est interrompue toute la journée samedi et dimanche entre Saint-Cloud et La Défense.

Sur les routes

Samedi est une journée de départs et de retours de vacances. Cette journée est classée orange par Bison Futé en Ile-de-France. Les départs se répartiront sur tous les grands axes, avec cependant une plus forte densité de circulation en direction de l’ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire), du sud-ouest et du sud-est entre 8h et 11h surtout.

Dimanche, en revanche, ce sera vert sur les routes.

Attention aussi aux actions de la Fédération Française des Motards en Colère.

Les antennes de Paris, de la Petite Couronne et de toute l'Ile-de-France appellent tous les usagers de la route à manifester le dimanche 15 avril 2018 contre la baisse de la vitesse à 80 km/h.