Quels sont les points noirs à éviter si vous devez vous déplacer à Paris et en Ile-de-France ce week-end? Le Pôle Mobilité vous aide à circuler.

Paris, Île-de-France, France

Si vous devez vous déplacer en Ile-de-France ce week-end, attention aux points noirs dans les transports en commun mais aussi sur la route. Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous aide à éviter les pièges.

Plusieurs événements à surveiller si vous prenez la route

Fête de l’Huma

Elle a lieu jusqu’au dimanche 16 septembre au parc Geroges Valbon, à La Courneuve.

Paris Rollers Marathon

Ce dimanche 16 septembre 2018, le deuxième "Paris Rollers Marathon" de la capitale partira de la Tour Eiffel. Il sera donc difficile de circuler sur les quais de Seine à partir du Trocadero puis les coureurs passeront par la porte d’Auteuil puis le bois de Boulogne.

Journée sans voiture

Paris organise la 4e édition de la Journée sans voiture ce dimanche. De 11h à 18h, la plupart des véhicules motorisés seront interdits dans toute la capitale, à l'exception du périphérique. Les vélos, les rollers, les trottinettes et tous les véhicules sans moteur sont autorisés.

Dans les quatre premiers arrondissements, seuls les bus et les taxis pourront circuler à une vitesse maximum de 20 km/h. Dans le reste de la capitale, les bus, les véhicules de secours, les taxis et VTC pourront rouler mais pas à plus de 30 km/h.

Si vous habitez Paris, vous pourrez quitter ou entrer dans la capitale à condition de présenter un justificatif de domicile.

Si vous prenez votre voiture ou votre deux-roues

Ce weekend du 15 et 16 septembre est classé vert par Bison Futé, en Ile-de-France, et plus largement dans toute la France.

Dans le 94, sur l’A4 entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne un chantier est en cours pour l'aménagement du Pont de Nogent dans les 2 sens de circulation.

Dans le 91, sur l’A6 dans les deux sens entre Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis et Courcouronnes, il y a des amènagements de chaussée.

Dans le 75, sur le périphérique intérieur entre Porte Dauphine et Asnières, fermeture nocturne dès 21h30.

Dans le 78, sur la nationale 10 dans les deux sens entre Maurepas et La Verrière il y a des aménagements de chaussée.

Dans le 94, sur la N6 vers la Province à hauteur de Villeneuve-Saint-Georges il y a des travaux rue de Paris.

Si vous prenez les transports en commun

Sur le RER C, en raison de travaux de renouvellement des voies et du ballast à Montigny-Beauchamp, le trafic est interrompu entre Avenue Henri Martin et Pontoise jusqu'au vendredi 21 septembre, tous les jours à partir de 23h00. Les voyageurs sont invités à prendre la ligne H entre Pontoise et Ermont Eaubonne

Toujours sur le RER C, en raison du renouvellement des voies et du ballast à Saint-Quentin en Yvelines, le trafic est interrompu entre Viroflay-Rive Gauche et Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'au vendredi 21 septembre à partir de 21h15. Les voyageurs sont invités à prendre la ligne N.

La ligne C du RER est aussi perturbée en raison des travaux de mise en accessibilité de la gare de Pontoise, le trafic est interrompu entre Pontoise et Montigny-Beauchamp, le samedi 15 et dimanche 16 septembre toute la journée.

Sur le RER D, en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre les gares de Juvisy-sur-Orge et Corbeil-Essonnes, jusqu'au vendredi 21 septembre à partir de 23h20.

Métro

Ligne 4, en raison de travaux de renforcement et de rehaussement des quais, l'arrêt à la station Marcadet-Poissonniers n'est pas marqué jusqu'au 23 septembre inclus. La station reste néanmoins desservie par la ligne 12.

Ligne 6, en raison de travaux de réfection des escaliers métalliques, la station Chevaleret est fermée au public, de 22h30 à fin de service, jusqu'au dimanche 30 septembre

Ligne 11, en raison de travaux de modernisation, les quais de la station Hôtel de Ville ne sont pas desservis du samedi 8 septembre au mercredi 12 octobre inclus. La station reste desservie par la ligne 1.

Ligne 14, en raison de travaux de prolongement, le trafic est totalement interrompu les dimanches matin jusqu'à 10h00, du 9 septembre au 21 octobre inclus. Des bus de remplacement sont mis en place entre Olympiades et Gare de Lyon.

Tramway

Tram 3b, en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Porte de la Villette et Porte de la Chapelle, les week-ends des 15-16 et 22-23 septembre, toute la journée.