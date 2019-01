Circulation du week-end en Ile-de-France : attention à la manifestation des Gilets jaunes

Paris, Île-de-France, France

Comment allez-vous pouvoir circuler à Paris et en Ile-de-France samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 ? Quelles sont les perturbations annoncées dans les transports en commun ou sur les routes ?

Voici les principales difficultés que France Bleu Paris a repéré pour ce week-end.

Les manifestations des Gilets jaunes à Paris

Encore un samedi qui devrait être difficile pour ceux qui veulent se déplacer dans le centre de la capitale. Les Gilets jaunes ont prévu de manifester à Paris. Difficile de savoir combien ils seront à cette heure et où ils comptent se rendre exactement.

Prenez garde si vous devez vous déplacer en transports en commun. A la demande de la préfecture de police et selon l'importance des manifestations, des stations de métro et de RER peuvent fermer dans la journée.

Dans les transports en commun

RER A

Il n'y aura pas de train entre Sartrouville et Poissy samedi et dimanche jusqu'à 16h00 à cause de travaux de modernisation.

Ligne H

Samedi à partir de 18h30, pas de train entre Persan-Beaumont et Creil. Dimanche jusqu'à 16h30 aucun train ne circulera entre Creil et Pontoise dans les deux sens. Il y aura des bus de substitution.

Ligne J

Elle est fermée samedi et dimanche entre Paris-Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie via Poissy. Il n'y aura pas de train non plus entre Mantes-la-Jolie via Conflans et Paris-Saint-Lazare.

Ligne P

Il y a des travaux à la gare de Meaux. La ligne est fermée samedi et dimanche entre Paris Est et Chateau-Thierry. Entre Paris Est et Meaux, pas de trafic de 04h30 à 05h30 et de 00h30 jusqu'à la fin du service. Il y a des bus de substitution.

Ligne U

Il y a des travaux de maintenance. Aucun train ne circule ce samedi et ce dimanche sur la ligne.

Sur la route

Sur la N6, à Villeneuve-Saint-Georges, en direction de la province, il y a des travaux et les voies de circulation ont été réduites. Attention, les arrêts de bus ont été déplacés.

Sur l'A15, les travaux de rénovation du viaduc de Gennevilliers se poursuivent. La vie de droite est fermée. La vitesse est réduite en direction de Paris.

Sur l'A4, c'est le pont de Nogent qui est en cours de réhabilitation. Il n'y a plus de bandes d'arrêt d'urgence. La largeur des voies et la vitesse sont réduites dans les deux sens.