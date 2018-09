Encore pas mal de travaux dans les transports en commun ce week-end du 29/30 septembre 2018. Attention aussi à la manifestation du personnel de Park Hyatt Paris-Vendôme sur la place Vendôme, samedi à 12H30 et à la parade des vieilles voitures qui se rassemblent à 10h00 place de la Concorde dimanche.

Comment allez-vous circuler ce week-end du 29 et 30 septembre 2018 à Paris et en Ile-de-France ? Le Pôle mobilité de France Bleu Paris vous liste les principales difficultés que vous risquez de rencontrer si vous vous déplacez dans la capitale ou dans notre région durant cette fin de semaine.

Sur la route

Ce weekend du 29 et 30 septembre est classé vert par Bison Futé en Ile-de-France, et plus largement dans toute la France.

Attention à Paris à la manifestation samedi 29 septembre à partir de 12h30 sur la place Vendôme. Le personnel de Park Hyatt Paris-Vendôme manifeste.

Le dimanche 30 septembre, évitez le quartier Concorde le matin. A l'occasion de la prochaine ouverture du Mondial de l'auto la semaine prochaine, un rassemblement et une parade de véhicules historiques sont organisés. Les 230 voitures se rassemblent à 10h00 place de la Concorde et elles défileront dans Paris à partir de 13h00 en passant par les lieux les plus emblématiques de la capitale, comme les Invalides, le quai Branly ou les Champs-Elysées.



Dans les transports en commun

Les RER

Sur le RER C, le trafic est interrompu du samedi 29 au dimanche 30 septembre entre Juvisy-sur Orge et Massy-Palaiseau et entre Pereire-Levallois et Pontoise en raison de travaux.

Toujours sur le RER C, en raison de travaux de maintenance les dimanches 30 septembre et 7 octobre de 23h00 à fin de service, le trafic est interrompu entre Brétigny-sur-Orge et Dourdan.

Sur le RER D, le dimanche 30 septembre, les trains ne s’arrêteront pas aux gares de Créteil Pompadour et Villeneuve Triage en direction de Villeneuve Saint-Georges, de 22h50 à fin de service en raison de travaux de maintenance.

Métro

Sur la ligne 2, les week-ends des 29-30 septembre et 6-7 octobre, en raison du remplacement d'un appareil de voie à Nation, le trafic est interrompu entre Avron et Nation, toute la journée.

Sur la ligne 4, jusqu'au 14 octobre inclus, l'arrêt à la station Marcadet-Poissonniers n'est pas marqué en raison de travaux de renforcement et de rehaussement des quais. La station reste néanmoins desservie par la ligne 12.

Toujours sur la ligne 4, en raison de travaux de modernisation, le trafic est interrompu sur la ligne entière, les dimanches matin de prise de service jusqu'à 10 heures, du 23 septembre au 9 décembre inclus.

Ligne 6, en raison de travaux de réfection des escaliers métalliques, la station Chevaleret est fermée au public, de 22h30 à fin de service, jusqu'au dimanche 30 septembre inclus.

Ligne 11, en raison de travaux de modernisation, les quais de la station Hôtel de Ville ne sont pas desservis du samedi 8 septembre au mercredi 12 octobre inclus. La station reste desservie par la ligne 1.

Ligne 14, en raison de travaux de prolongement, le trafic est totalement interrompu le dimanche matin jusqu'à 10h00, du 9 septembre au 21 octobre inclus. Des bus de remplacement sont mis en place entre Olympiades et Gare de Lyon.