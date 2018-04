Paris, Île-de-France, France

Si vous devez circuler à Paris ou en Ile-de-France ce week-end du 7 et 8 avril attention. Le Marathon de Paris mais aussi plusieurs salons ou encore la reprise de la grève perlée des cheminots vont perturber les déplacements dans notre région. Le PC mobilité de France Bleu détaille les principaux problèmes qui vont se poser samedi et dimanche.

Samedi 7 avril 2018

Dans les transports en commun

La grève perlée des agents de la SNCF doit reprendre samedi soir vers 19h.

En dehors de cette grève la station Pont de l’Alma du RER C est fermée pour travaux jusqu’au 01 janvier 2019. La station St Michel n’est pas desservie jusqu’au 1er mai.

Pour la ligne R : les horaires des trains sont modifiés entre Montargis et Melun ainsi qu’entre Montereau via Moret vers Melun à cause de travaux.

Dans le métro : la ligne 4 ne marque pas l'arrêt à Châtelet jusqu’au 12 juin, il y a des travaux en cours.

Il y a une grève à Air France. Le programme des vols risque d’être perturbé samedi.

Sur la route

Attention à la course Paris Breakfast Run. Le parcours est de 5km entre le Louvre et le Champs de Mars, en passant par le musée d’Orsay et le Pont Alexandre 3. La course commence à 9h samedi Tous ces quartiers seront interdits à la circulation.

A cause du salon du Running et su salon des séniors à la Porte de Versailles, la circulation devrait être compliquée du côté de la Porte de Versailles, sur les Maréchaux comme sur le périphérique dans les deux sens.

Attention aussi au salon végane VeggieWorld au 104 à Paris, rue d'Aubervilliers, dans le 19e arrondissement. Ce salon pourrait provoquer quelques difficultés de circulation du côté de la Porte de La Villette.

Rhum Fest au Parc Floral de Vincennes va provoquer quelques ralentissements du côté de Vincennes, et de la porte de Vincennes.

La Fête des Plantes à St Jean de Beauregard (30 minutes au sud de Paris dans l'Essonne) attire beaucoup de monde. De nombreux véhicules pourraient affluer vers St Jean de Beauregard par l’A6 puis l’A10 ou la N118.

Dimanche 8 avril

Dans les transports en commun

Premier jour de la nouvelle grève perlée à la SNCF. Elle doit se poursuivre jusqu'à lundi soir.

Sur la route

Dimanche c'est le jour du Marathon de Paris. La course se déroule entre la bois et de Vincennes et le bois de Boulogne en passant par Bastille, Concorde, Avenue du Président Kennedy, et les Champs Elysées. Dès 4h du matin, la partie haute des Champs Elysées est interdite à la circulation entre Etoile et le rond-point, ainsi que les rues attenantes. Les autres secteurs seront ensuite bouclés jusqu’aux environs de 16h.

Voici ce qui est prévu pour les quartiers où passe le Marathon :

Il y a encore des salons dimanche.

Le salon VeggieWorld toujours au 104. Le Rhum Fest se poursuit au Parc Floral de Vincennes. La Fête des Plantes a encore lieu à St Jean de Beauregard (30 minutes au sud de Paris, Essonne).