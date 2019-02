Circulation du week-end en Ile-de-France : attention au Salon de l'Agriculture

Par Martine Bréson, France Bleu Paris

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France ce week-end du 22 et 23 février 2019 ? Pour vous faciliter la tâche, le Pôle Mobilités de France Bleu Paris a répertorié les principaux points noirs de cette fin de semaine sur la route et dans les transports en commun.