Circulation du week-end en Ile-de-France : attention au travaux en particulier sur la ligne P fermée ce week end

Comment allez-vous circuler ce week-end à Paris et en Ile-de-France ? Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris liste pour vous les principaux points noirs à éviter pour vous permettre de vous déplacer plus tranquillement.

Paris, Île-de-France, France

Vacances scolaires

Deuxième semaine de vacances pour la zone C

Journée classée orange par Bison futé qui conseille de quitter ou de traverser l’Ile-de-France avant 14h00. Attention si vous devez prendre l'A13 vers Rouen entre 09h00 et 12h00. Prenez garde aussi sur l'A10 au péage de Saint Arnoult (direction province) entre 09h00 et 12h00 et sur l'A6 au péage de Fleury entre 04h00 et 15h00 en direction de la province (circulation saturée entre 05h00 et 06h00) et entre 13h00 et 20h00 dans le sens des retours.

Travaux

Fermeture du tunnel d’Orly sur la nationale 7 entre 21h00 et 6h00 dimanche.

Manifestations

Les Gilets jaunes se mobilisent une nouvelle fois ce samedi. Ils devraient se retrouver à l'Arc de triomphe à 11h00, aux Champs-Elysées à 11h30, au Champ de mars à 14h00 ou encore au métro Balard à 12h00. Attention, suivant l'ampleur des manifestations et si des violences interviennent, certaines stations de métro peuvent être fermées et certaines lignes de bus peuvent être perturbées.

Evènements

Le 56e salon International de l'Agriculture autour de la thématique "L'agriculture : des femmes, des hommes, des talents !" se poursuit à Paris Expo Porte de Versailles jusqu'au 3 mars. La circulation va être difficile dans le quartier et le stationnement très difficile. Privilégiez les transprots en commun pour aller au Salon.

Il devrait aussi y avoir des ralentissement sur le périphérique au niveau de la porte de Versailles.

Transports en commun

RER A : le trafic est interrompu entre Sartrouville et Poissy, les samedi 2 et dimanche 3 mars. Un service de bus de remplacement et un renforcement des lignes régulières sont mis en place. -

Ligne H : le trafic est interrompu entre Montigny Beauchamp et Pontoise les 2 et 3 mars. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares, avec desserte des gares intermédiaires.

Ligne J : le trafic est interrompu entre Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie via Poissy les 2 et 3 mars. Un service de bus de remplacement et un renforcement des lignes régulières sont mis en place. Les horaires des trains entre Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie via Conflans-Sainte-Honorine les 2 et 3 mars sont modifiés.

Ligne P : aucun train entre Paris Est et Château Thierry, dans les deux sens samedi et dimanche. Un service de bus de remplacement est mis en place, dans les deux sens, entre Paris Est et Château Thierry, avec desserte des gares intermédiaires. -

Tramway T4 : interruption totale du trafic sur toute la ligne du samedi 2 mars au 5 mai en raison de travaux de modernisation et d’extension. Un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte des gares intermédiaires.