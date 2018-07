Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France samedi et dimanche ? Quelles sont les difficultés à prévoir ? Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous précise les principaux points noirs à éviter.

Paris, Île-de-France, France

Cette fin de semaine va être difficile pour les automobilistes mais aussi pour les usagers des transports en commun à Paris et en Ile-de-France. La faute au chassé-croisé des vacanciers, au Tour de France mais aussi aux travaux. Notez que selon Bison Futé ce vendredi est classé orange.

Départs et retours de vacances

Samedi 28 juillet

Dans le sens des départs : samedi est classé rouge en Ile-de-France. La circulation sera dense en direction des différentes barrières de péage et ce sera, comme toujours, le transit Nord-Sud via les autoroutes A86 et A6B, qui convergent vers les autoroutes A6 et A10, qui concentrera les difficultés de circulation les plus importantes. Ces difficultés atteindront leur maximum vers la fin de la matinée. Il est conseillé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 05h00.

Dans le sens des retours : samedi est classé orange en Ile-de-France. Les débits attendus aux différentes barrières de péage seront relativement importants (essentiellement sur l’A10). Des difficultés de circulation ponctuelles pourraient être enregistrées entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée. Il est conseillé de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 14h00.

Dimanche 29 juillet

Ce dimanche est classé vert dans le sens des départs et des retours en Ile-de-France.

Pour quitter Paris : la circulation sera plus dense que d’habitude sur les autoroutes A6 et A10 dès le début de la matinée. Le trafic devrait nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée. L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Par précaution, il faut quitter ou traverser l’Île-de-France avant 10h00.

Dans le sens des retours : les débits attendus aux différentes barrières de péages des autoroutes A6 et A10 seront relativement importants. Des difficultés de circulation ponctuelles pourraient être enregistrées entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée.

Le Tour de France

Il y a des restrictions de stationnement et de circulation dès samedi et bien sûr dimanche sur tout le parcours de cette dernière étape qui conduit les coureurs de Houilles (Yvelines) au Champs-Elysées à Paris. Les mesures de sécurité ont été renforcées.

Pour les transports en commun, dimanche, les lignes de bus qui sont sur le parcours sont déviées.

Dans le métro, plusieurs stations sont fermées dimanche : Tuileries (ligne 1, toute la journée), Concorde (ligne 1, 8 et 12, toute la journée), Champs Elysées Clemenceau (ligne 1 et 13, toute la journée), Franklin Roosevelt (ligne 1 et 9, à partir de 09h00), George V (ligne 1, à partir de 09h00).

Dans les transports en commun

C’est la principale difficulté du week-end : du 28 juillet au 26 août inclus, le RER A ferme pour travaux entre La Défense et Nation, il ne circule plus dans Paris. Du 28 juillet au 26 août, la gare de Cergy-le-Haut n'est pas desservie. Les RER de la branche Cergy sont terminus à Cergy Saint-Christophe.

La ligne de bus STIVO 45 est renforcée entre Pontoise et Cergy-le-Haut avec desserte des gares de Cergy Préfecture et Cergy Saint-Christophe.

RER E : du 27 juillet au 3 août, il faut prévoir des ralentissements entre 13h00 et 21h00. La chaleur mais aussi des travaux de renouvellement des rails sont en cause. Les 28 et 29 juillet, le dernier train VOHE (destination Villiers-sur-Marne) de 00h51 au départ d'Haussmann Saint-Lazare est terminus à Magenta.

Transilien J : les 28 et 29 juillet, le trafic est interrompu entre Paris Saint-Lazare et Houilles Carrières pour cause de travaux EOLE à Bezons.

Transilien U : les 28 et 29 juillet, le trafic est ralenti sur toutes la ligne en raison des fortes chaleurs.