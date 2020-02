Circulation du week-end en Ile-de-France : attention aux embouteillages porte de Versailles

Comment allez-vous circuler ce week-end du 22 au 23 février 2020 à Paris et en Ile-de-France ? Quels sont les principaux points noirs à éviter ? Le Pôle Mobilités de France Bleu Paris vous permet de mieux vous déplacer dans notre région samedi et dimanche.

Pas toujours facile de se déplacer à Paris et en Ile-de-France durant le week-end. Pour vous aider à repérer les principales difficultés sur la route et dans les transports en commun, le Pôle Mobilités de France Bleu Paris vous donne les points noirs prévus samedi 22 et dimanche 23 février 2020.

Attention aux départs et retours de vacances

Ce vendredi est classé orange en Île de France dans le sens des retours. Essayer de rentrer dans la région ou de la traverser avant 16h00.

Samedi, c'est orange partout en France (rouge en Auvergne-Rhône-Alpes). Le mieux serait de rejoindre ou de traverser l’Île-de-France avant 15h00.

Dimanche c'est vert dans les deux sens.

Les événements

Le Salon de l’agriculture Porte de Versailles

Le président Emmanuel Macron inaugure le Salon samedi. Les Gilets jaunes prévoient une opération spéciale devant le Salon, une manifestation déclarée mais interdite par la préfecture.

Attention durant tout le Salon, le quartier de la porte de Versailles va être très encombré ainsi que le périphérique à la hauteur de cette porte.

Les manifestations

Samedi, les Gilets jaunes se donnent aussi rendez-vous à 8h30 Porte de Champerret pour une manifestation jusqu’à Gare du Nord. Ils partiront ensuite pour Lille où une manifestation nationale est prévue.

Samedi, une opération escargot est annoncée à partir de 9h30 sur le périphérique à l’appel du secteur du BTP et "en convergence avec les gilets jaunes". On ne connait pas à ce jour le lieu exact du rendez-vous.

Sur la route

Pas de fermeture d’autoroutes, routes ou tunnels prévue ce week-end. Attention au retours de vacances en particulier sur l'A6 et l'A10.

Transports en commun

T3B : en raison de travaux de modernisation, le trafic est interrompu entre Porte de la Villette et Porte d'Asnières, samedi 22 et dimanche 23 février toute la journée. Il y a des bus de remplacement.

Ligne K du Transilien : en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Paris Nord et Mitry Claye du samedi 22 au dimanche 23 février inclus, toute la journée. Il y a des bus de remplacement.