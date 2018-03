Paris, Île-de-France, France

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France ce week-end ? Le service Mobilité de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs qu'il faudra éviter si vous ne voulez pas vous retrouver coincé.

Transports régionaux

RER C : la station du Pont de l’Alma sera fermée pour travaux jusqu’au 01 janvier 2019.

La station St Michel n’est pas desservie jusqu’au 1er mai 2018

Ligne R : les horaires des trains sont modifiés entre Gare de Lyon et Montargis et Gare de Lyon et Montereau via Moret. Il y a des travaux.

Métro

Ligne 4 : l'arrêt ne sera pas marqué à Châtelet jusqu’au 12 juin 2018 pour cause de travaux.

Sur la route

Samedi 17 mars 2018

Une Marche des solidarités avec les migrants, sans-papier et victimes des violences policières est prévue le samedi 17 mars 2018. Elle débute à 14h à Opéra pour se terminer à Stalingrad.



Dimanche 18 mars 2018

Une Marche du 7e anniversaire du Soulèvement populaire pour une Syrie libre aura lieu le dimanche 18 mars 2018. Elle commence à 16h Place du Châtelet et se termine au Centre Pompidou en passant par la place Saint-Michel, le Boulevard Sébastopol et la Rue Réaumur.

Salon du livre

Le Salon du livre a ouvert ses portes vendredi matin Porte de Versailles. Il se termine lundi soir. Ce salon pourrait engendrer de nombreux ralentissements autour de la Porte de Versailles, principalement sur le périphérique dans les deux sens.