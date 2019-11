Circulation du week-end en Ile-de-France : attention aux manifestations "gilets jaunes"

Comment allez-vous circuler ce week-end du 16 et 17 novembre à Paris et en Ile-de-France. Le pôle Mobilités de France Bleu Paris vous donne les principaux points noir à éviter.

Île-de-France, France

Pas toujours facile de circuler à Paris ou en Ile-de-France durant les fins de semaine. Pour vous aider à y voir plus clair et à faire les choix les plus judicieux, France Bleu Mobilités vous donne les principaux événements qui pourraient perturber vos déplacements

Manifestations prévues samedi

Périphérique: à 10 heures

« Fête des Gilets jaunes sur le Périphérique »

Champs Élysées: à partir de 10h (et probablement toute la journée)

Place d'Italie: départ vers 14h

Porte de Champerret: départ vers 11h30



Sur la route :

Pas de fermeture sur les routes, autoroutes et tunnels

Transports en commun

*Sur le métro et le tram :

- Sur le Tramway T4 : trafic interrompu de 21h00 à fin de soirée.

*RER :

- sur le RER C, jusqu’à ce samedi matin 6h, pas de train entre Paris Austerlitz et Saint-Martin d'Étampes jusqu'à 6h01 ; pas de train entre Paris Austerlitz et Dourdan jusqu'à 6h17.

*Sur le transilien :

- Sur la ligne L, les horaires des trains entre Paris Saint-Lazare et Nanterre Université sont modifiés. Prévoir un train sur deux entre Paris St-Lazare et Nanterre Université.

- Sur la ligne P, trafic interrompu entre Château-Thierry et Paris Est tous les soirs à partir de 22h. Valable jusqu’au 29 novembre. A partir de 22h16, trafic interrompu entre Coulommiers et Paris Est.

- Sur la ligne J, desserte modifiée entre Pontoise et Gisors de 16h40 à 18h40. Fin le lundi 18 novembre.

- Sur la ligne K, travaux de modernisation du réseau ; trains de Paris Nord vers Crépy-en-Valois, les horaires du train 121541 de 22h42 sont modifiés.

- Sur la ligne N, à partir de 00h30 dans la nuit de vendredi à samedi, trafic interrompu de Versailles Chantiers vers Paris Montparnasse sur l'axe Plaisir Grignon - Paris Montparnasse. Travaux de maintenance.

- Sur la ligne R, horaires modifiés en raison de travaux. Jusqu’à dimanche 17, les horaires des trains entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau sont avancés ou retardés.