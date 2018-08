Paris, Île-de-France, France

Si vous devez vous déplacer à Paris et en Ile-de-France au cours de cette fin de semaine, voici les points noirs prévus sur les routes mais aussi dans les transports en commun. La rentrée approche et vous serez nombreux à rentrer au bercail au cours de cette fin de semaine avant de reprendre les bonnes vieilles habitudes dès lundi peut-être. Pour éviter le stress du retour, le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous aide à fuir les points noirs.

Sur les routes en région parisienne

Ce samedi 25 août est classé orange dans le sens des départs. Il devrait y avoir des difficultés ponctuelles entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi. La pointe des difficultés de circulation se situera vers la fin de matinée. Il est conseillé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 09h00.

Ce samedi est également classé orange dans le sens des retours. On peut attendre plus de monde que les samedis précédents aux différentes barrières de péage. Les difficultés de circulation devraient se concentrer entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée. Il est conseillé de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 14h00.

Ce dimanche est classé vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. La courbe des bouchons ne devrait pas encore atteindre des sommets, mais des difficultés de circulation pourraient être enregistrées jusque tard dans la soirée essentiellement sur l’autoroute A10. Il est conseillé de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 12h00.

L'A86 est toujours fermée 24h sur 24 dans les deux sens de circulation entre l'A3 (Bondy) et N2 (La Courneuve) jusqu’au 28 août 2018.

Rock en Seine au Domaine national de Saint-Cloud

Avec le festival des perturbations sont à prévoir sur la Rd7. Une partie des quais du maréchal Juin à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) est interdite à la circulation. Pour sécuriser le festival des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises par la préfecture.

Dans les transports en commun parisiens

Pas de manifestations sur l'ensemble des lignes de RER, métro, tramway, bus et Transilien SNCF.

Les travaux se poursuivent sur le RER A

En raison de travaux de renouvellement des rails et du remplacement de deux aiguillages, le trafic est interrompu entre La Défense et Nation et entre Maisons-Laffitte et Poissy, du samedi 28 juillet au dimanche 26 août inclus.

Ce samedi 25 août toute la journée sur le RER C en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre la Gare d'Austerlitz et Javel. La gare Saint-Michel Notre Dame n'est pas non plus desservie pour la même raison du dimanche 26 août au samedi 1er septembre toute la journée.

Au niveau national

La fin des vacances approche pour beaucoup de Français. Il y aura donc essentiellement du monde dans le sens des retours ce weekend.

Dans le sens des départs

Samedi 25 août est classé orange au niveau national.

Dimanche 26 août est classé vert au niveau national.

Dans le sens des retours

Samedi 25 août est classé orange au niveau national et rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dimanche 26 août est classé orange au niveau national.

Les automobilistes devraient rencontrer des difficultés en direction du sud dans la traversée de Lyon, puis en vallée du Rhône et enfin sur les axes du pourtour méditerranéen.