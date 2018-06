Paris, Île-de-France, France

Pour ce premier week-end de l'été la circulation ne va pas être toujours simple en Ile-de-France. Des coupures sont prévues dans les transports en commun pour cause de travaux. La fête des Loges, des expositions porte de Versailles ou encore la Marche des fiertés à Paris samedi pourraient rendre la circulation difficile.

Les premiers départs en vacances sont attendus pour samedi. Des embouteillages pourraient avoir lieu sur l'A13, l'A10, et l'A6. Il est conseillé d'avoir traversé et quitté Paris avant 11h00 si on ne veut pas être dans le gros des bouchons.

Les transports SNCF

Les Transilien

Sur la ligne R, trafic interrompu tout le week-end entre Melun et Montereau via Héricy. Un service de bus de remplacement, avec desserte des gares intermédiaires, est mis en place (travaux).

Ligne H le trafic est interrompu tout le week-end entre Ermont-Eubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement, avec desserte des gares intermédiaires, est mis en place (travaux).

Trafic également interrompu entre Pontoise et Persan Beaumont tout le week-end. Un service de bus de remplacement, avec desserte des gares intermédiaires, est mis en place (travaux).

Pour la ligne U les horaires des trains DEFI vers La Défense sont retardés de 15 minutes (travaux).

Sur le RER A aucun train ne circulera ce week-end entre Nanterre Préfecture, Cergy le Haut, et Poissy à caude de travaux de maintenance.

Sur le RER C le trafic est interrompu tout le week-end entre Ermont Eubonne et Pontoise. Un service de bus de remplacement, avec desserte des gares intermédiaires, est mis en place (travaux). La station Pont de l’Alma est fermée jusqu’au 1 janvier 2019 pour cause de travaux.

Les transports RATP

Ligne 4 : la station Marcadet Poissonnier est fermée jusqu’au 23 septembre (travaux) et Barbès Rochechouart est fermée du 29 juin au 1er juillet inclus (travaux). Le trafic est totalement interrompu sur la ligne entière dimanche de 5h30 à 10h00 (travaux).

Ligne 11 : la station République est fermée du 30 juin au 3 août inclus (travaux).

Les manifestations

Attention à la Marche des fiertés qui a lieu samedi à Paris. Le défilé commence à 14h00 à Concorde direction République où des podiums de fin de marche sont prévus de 17h00 à 22h00. La Gay Pride passera rue de Rivoli, boulevard de Sébastopol et boulevard Saint-Martin.

"La République ou la prison", c'est le thème du rassemblement qui est prévu à 14h00 samedi devant l’Elysée. Il est organisé par Hadama Traoré.

Championnats de France de cyclisme sur route à Mantes-la-Jolie entre le 28 juin et le 1er juillet. Plusieurs communes des Yvelines autour de Mantes la Jolie seront traversées.

Fête des loges du 29 juin au 19 août. Celà pourrait provoquer quelques ralentissements sur l’A13 au niveau de la sortie Saint-Germain-en-Laye, dans les deux sens, ainsi que sur la N184.

Porte de Versailles, l'Exposition Game Of Thrones "The Touring Exhibition" et Le Jardin Suspendu, le plus grand rooftop de Paris pourraient occasionner quelques ralentissements du côté de la Porte de Versailles, sur le périphérique et sur les Maréchaux dans les deux sens. ce week-end.