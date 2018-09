Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous aide à circuler ce week-end en Ile-de-France. Voici les points noirs à éviter samedi et dimanche sur la route et dans les transports en commun.

Paris, Île-de-France, France

Si vous devez vous déplacer ce week-end en Ile-de-France, voici les difficultés qui vous attendent les 8 et 9 septembre 2018. Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous indique les points noirs à éviter sur la route mais aussi dans les transports en commun.

Sur la route

Samedi

Marche pour le climat. Un rassemblement est prévu à Paris place de l’Hôtel de Ville. Départ à 14h. Arrivée prévue vers 17h place de la République, en passant par le boulevard Sébastopol et le boulevard Saint-Martin.

Feu d’artifice de St Cloud samedi soir entre 21h et 23h. Il pourrait y avoir quelques ralentissements sur l'A13 et l'A86 dès la fin de journée, 23000 personnes sont attendues.

Dimanche

Match France-Pays Bas au Stade de France à 20h45. La circulation pourrait être difficile dès la fin de journée aux abords du stade, et plus largement, aux environs de St Denis, notamment sur l’A86 et l’A1 dans les deux sens.

Samedi et dimanche

Parc des expos : Salon Bijhorca

Ce salon pourrait provoquer quelques ralentissements autour de la porte de Versailles, notamment sur le périphérique dans les deux sens.

Transports en commun

Les Transilien (samedi et dimanche)

RER C : la station Pont de l’Alma est fermée jusqu’au 2 janvier 2019 (depuis le 17 octobre) pour travaux.

RER D : les horaires des trains entre Malesherbes et Boutigny sont avancés ou retardés à cause de travaux. Les horaires des trains sont modifiés de Creil vers Paris Nord à cause de travaux.

Ligne H : il n'y a aucun train entre Pontoise et Montigny Beauchamp (travaux). Un service de bus de remplacement est mis en place entre Pontoise et Montigny Beauchamp avec desserte des gares intermédiaires.

Ligne J : trafic interrompu entre Conflans Ste Honorine et Mantes La Jolie (travaux). Un service de bus de remplacement est mis en place entre Conflans Ste Honorine et Mantes La Jolie avec desserte des gares intermédiaires.

Ligne L : modifications des horaires et suppressions de trains (travaux)

Ligne R : les horaires des trains entre gare de Lyon et Montargis ainsi qu’entre gare de Lyon et Montereau via Moret sont avancés ou retardés. (Travaux de maintenance.)

Le métro

Ligne 4 : Marcadet Poissonniers est fermée au public jusqu’au 14 octobre (depuis 18 juin) (travaux de modernisation).