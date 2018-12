Circulation du week-end en Ile-de-France : attention les Gilets jaunes doivent se retrouver à Versailles samedi

Par Martine Bréson, France Bleu Paris

Comment allez-vous circuler ce week-end en Ile-de-France avec les départs en vacances, les courses de Noël et le mouvement des Gilets jaunes qui se poursuit. Le Pôle Mobilité vous donne les principaux points noirs à éviter à Paris et en Ile-de-France samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018.