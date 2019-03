Circulation du week-end en Ile-de-France : attention les Gilets jaunes prévoient des rassemblements à Paris

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France ce week-end. Le Pôle mobilité de France Bleu Paris vous donne les principales difficultés attendues dans notre région samedi et dimanche 23 et 24 mars 2019.

Quelles seront les principales difficultés à éviter samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à Paris et en Ile-de-France ? Le Pôle mobilité de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs à éviter ce week-end si vous voulez vous déplacer dans notre région.

Gilets jaunes

Des rassemblements et des manifestations de Gilets jaunes sont annoncés pour samedi à Paris. Les appels se multiplient sur Facebook. Il semblerait que la place du Trocadéro, dans le 16e arrondissement, ait été choisie pour le rassemblement parisien. Un cortège prévoit aussi de relier dans l'après-midi la place Denfert-Rochereau à la basilique du Sacré-Cœur. Des secteurs comme les Champs-Élysées, la place de l'Étoile ou de la Concorde seront interdits aux manifestants. Un dispositif de maintien de l'ordre et de sécurisation des sites a été prévu pour éviter la casse et les débordements qui ont marqué la journée du samedi 16 mars à Paris.

Les transports en commun

RER C

La station Pont de l’Alma est fermée jusqu’au 25 août 2019

RER D

Samedi le train JOVA 14h23 au départ de Malesherbes est terminus Corbeil au lieu de Juvisy. Prochain train au départ de Corbeil et à destination de Juvisy via Ris Orangis à 15h36.

Ligne H

Samedi le trafic est interrompu entre Pontoise et Montigny Beauchamp. Directions concernées : Paris Nord, Pontoise. Un service de bus de remplacement est mis en place entre ces deux gares avec desserte des gares intermédiaires. Motif : amélioration des accès de la gare de Pontoise.

Ligne J

Samedi le trafic est interrompu entre Conflans Ste-Honorine et Gisors. Directions concernées : Gisors, Paris St-Lazare. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Conflans Ste-Honorine et Pontoise, entre Pontoise et Gisors et entre Pontoise et Boissy l’Aillerie. Motif : travaux de maintenance.

Ligne 4 du métro

Dimanche matin, la prise de service aura lieu à 10h00 à cause des travaux d’automatisation.