Circulation du week-end en Ile-de-France : attention plusieurs manifestations sont prévues à Paris

Par Martine Bréson, France Bleu Paris

Avec, dimanche, la Marche républicaine des Foulards rouges et la Marche pour le climat et, samedi, les manifestations et les rassemblements des Gilets jaunes, sans oublier les salons et les rencontres sportives, circuler dans la capitale pourra être compliqué ce week-end du 26 et 27 janvier.