La Techno Parade et la course Paris-Versailles risquent de poser pas mal de difficultés à ceux qui veulent circuler dans les périmètres concernés durant cette fin de semaine. Attention aussi aux travaux qui touchent de nombreuses lignes de RER et trois lignes de métro.

Paris, Île-de-France, France

Comment allez-vous circuler ce week-end en Ile-de-France? Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous indique les points noirs à éviter.

Sur la route

Samedi, attention à la Techno Parade. Cette année 2018, elle fête ses 20 ans. Le rendez-vous est à partir de midi Quai François Mitterrand. Le cortège restera statique entre 12h et 16h. Le défilé démarre à 16h et se termine aux alentours de 19h. Il va d’abord longer la Seine (rive droite) en passant par le quai de l’hôtel de Ville et le quai des Célestins. Puis passage par le Boulevard Morland et le Pont d’Austerlitz. Arrivée au boulevard de l’hôpital. Plusieurs centaines de milliers de personnes attendues.

Toujours samedi, rassemblement à 14h place de la République à l’occasion de la journée mondiale des sourds.

Dimanche prenez garde à la course Paris-Versailles. C'est la 41ème édition avec 25 000 coureurs ! Le parcours fait 16 kilomètres : départ du pied de la tour Eiffel puis passage par Issy-les-Moulineaux, Meudon, la route Royale (Chaville), Viroflay et enfin arrivée à Versailles. Le départ est prévu à 10h.

Il y a aussi la Fête du drapeau avec Marine Le Pen de 10h à 16h à Mantes-la-Ville (Yvelines). Ça se passe salle Jacques Brel, cela pourrait donc attirer du monde.

La reine Sonja de Norvège est en visite au Musée national de la céramique de Sèvres. Les mesures de sécurité pourraient perturber la circulation dans le secteur.

Transports régionaux (samedi et dimanche)

RER B : le trafic est interrompu entre Aulnay-sous-Bois et l’Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV (samedi 22 et dimanche 23 toute la journée) en raison de travaux. Des bus de remplacements sont mis en place.

RER C : Station Pont de l’Alma fermée jusqu’au 2 janvier 2019 (depuis 17 octobre) pour travaux.

Le trafic est interrompu entre Juvisy-sur-Orge et Versailles-Chantiers (samedi 22 et dimanche 23 toute la journée) en raison de travaux sur le pont rail de Massy. Des bus de remplacements sont mis en place.

Le trafic est interrompu entre Pontoise et Ermont-Eaubonne (samedi 22 et dimanche 23 toute la journée) en raison de travaux d’accessibilité des gares.

RER D : horaires des trains entre Malesherbes et Boutigny avancés ou retardés cause travaux.

Horaires des trains modifiés de Creil vers Paris Nord cause travaux.

Ligne H : circulation interrompue entre Argenteil/Conflans Sainte-Honorine et entre Argenteuil/Ermont Eaubonne (samedi et dimanche toute la journée) en raison de travaux.

Ligne K : trafic interrompu entre Paris Nord et Mitry Claye (samedi et dimanche toute la journée) en raison de travaux.

Ligne L : modifications des horaires et suppressions de trains (travaux).

LR : horaires des trains entre gare de Lyon et Montargis ainsi qu’entre gare de Lyon et Montereau via Moret sont avancés ou retardés. (Travaux de maintenance.)

Métro

Ligne 4 : Marcadet Poissonniers fermée au public jusqu’au 14 octobre (depuis 18 juin). Cause : travaux de modernisation.

Ligne 11 : station Hôtel de Ville n’est pas desservie jusqu’au 12 octobre (depuis le 8 septembre) en raison de travaux.

Trafic 14 : trafic interrompu tous les dimanches sur la ligne de 5h à 10h du matin jusqu’au 21 octobre (depuis le 9 septembre) en raison de travaux.