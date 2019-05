Circulation du week-end en Ile-de-France : aucun train ne roulera sur la ligne P samedi et dimanche

Comment allez-vous circuler ce week-end 2( et 26 mai 2019 à Paris et en Ile-de-France? Le Pôle Mobilités de france Bleu Paris vous donne les principaux points noirs à éviter. Attention la SNCF va couper la circulation des trains sur la ligne P samedi et dimanche.

Paris, Île-de-France, France

Le Pôle Mobilités de France Bleu Paris vous aide à circuler ce week-end du 25 et 26 mai 2019 dans la capitale et en Ile-de-France. Voici les principales difficultés que vous devrez affronter si vous vous déplacez dans notre région samedi et dimanche.

Les transports en commun

La ligne P du Transilien

Attention si vous vous rendez dans l'Est du côté de Château-Thierry ce week-end. Il n'y aura aucun train sur la ligne P. La circulation sera coupée samedi et dimanche jusqu'à 16h30. Un service de bus vous permettra de faire ce trajet Paris-Est Château-Thierry, Paris Est-Meaux.

Notez déjà que ce sera la même chose le week-end du 1er et 2 juin et du 15 et 16 juin plus le week end du 8 au 10 juin pour pour Paris-Est Meaux.

Du lundi 27 mai au vendredi 14 juin, aucun train à partir de 22 h, sauf le week-end. Des bus sont mis en place.

Attention, entre lundi 27 mai et vendredi 7 juin, tous les horaires sont avancés d’une minute.

Ligne J du Transilien

Les horaires des trains entre Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie via Conflans-Sainte-Honorine sont modifiés en raison de travaux de maintenance.

RER E

Un train sur deux circule entre Haussmann Saint-Lazare et Chelles Gournay à cause de travaux de maintenance

Ligne 4 du métro

En raison de travaux d'automatisation, le trafic est interrompu sur la ligne entière les dimanches matin depuis la prise de service jusqu'à 10h00, du dimanche 13 janvier au dimanche 28 juillet 2019 inclus (sauf les dimanches 21 avril et 14 juillet).

Ligne 5 du métro

La station Bréguet-Sabin est fermée jusqu’au dimanche 30 juin inclus.

Ligne 11 du métro

Les quais de la station Châtelet sont fermés jusqu’au 16 décembre inclus.

Les manifestations

Des Gilets jaunes sont toujours mobilisés. Ils se sont donné rendez-vous pour manifester samedi au métro Père-Lachaise à 10h30. Le trajet a été déposé à la préfecture. Il passe par la Rue de la Roquette, Voltaire, Bastille, Place des Vosges, Étienne Marcel, Strasbourg Saint-Denis, Poissonnière, Barbés et le Sacré Cœur. -

A République le rendez-vous est à 14h00.

A Villetaneuse, le rendez-vous est à 13h30 devant Auchan pour une manifestation de soutien aux salariés d'Auchan Villetaneuse menacés de licenciement.

Samedi par précaution de nombreuses stations de métro seront fermées samedi à partir de 07h00. Les stations ou les gares suivantes sont fermées samedi :

metro 1 George V, Tuileries

metro 1 metro 9 Franklin D. Roosevelt

metro 1 metro 8 metro 12 Concorde

metro 1 metro 13 Champs-Elysées Clemenceau

metro 8 metro 13 Invalides

metro 9 metro 13 Miromesnil

metro 12 Assemblée Nationale

metro 13 Varenne

rer A rer metro 1 metro 2 metro 6 Charles de Gaulle-Etoile

Les correspondances ne sont pas assurées. Les fermetures et réouvertures des stations et des gares s'effectuent sur instruction de la Préfecture de police. Certaines lignes de bus sont déviées ou limitées.